В 2026 году на развитие центров жизнестойкости направят 1 млрд гривен

Казна и Политика
В 2026 году на «Центры жизнестойкости» государство планирует выделить 1 млрд грн.
Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
На сегодняшний день в Украине работают 326 Центров жизнестойкости, они открывались в общинах с декабря 2023 года. За время деятельности пилотного проекта здесь состоялось более 2,5 миллионов контактов с людьми и более 1,5 миллионов мероприятий. В сети работают более 1,5 тысячи специалистов, прошедших обучение по сертифицированным программам.
К проекту привлечены 305 общин в 24 областях и городе Киеве, в том числе 17 релоцированных с временно оккупированных территорий.
Мы создали места, где каждый человек может найти поддержку. За цифрами стоят реальные истории — ветеранов, детей, семей, нуждавшихся в помощи именно здесь и сейчас. Центры жизнестойкости стали пространствами, которые помогают людям восстановиться и двигаться дальше", — подчеркнул Улютин.
Общий объем финансирования за первые почти два года превысил 421,9 миллиона гривен, еще 21 Центр открыт при поддержке бизнеса и международных партнеров.
До конца 2025 года Минсоцполитики вместе с международными партнерами реализует три новых образовательных инициативы:
  • онлайн-курс об основах жизнестойкости на платформе «Дія.Освіта»;
  • трехдневные тренинги для специалистов при поддержке Банка развития Совета Европы;
  • тренинги «Родительство без стресса» и «Психосоциальная поддержка» от ЮНИСЕФ.
«На следующий год мы планируем выделить 1 млрд гривен из государственного бюджета на развитие Центров и перейти с экспериментального на постоянно действующий проект. Это социальная инвестиция в людей», — сказал Улютин.
Следующим шагом станет утверждение государственного стандарта социальной услуги по формированию жизнестойкости, а также проведение Форума жизнестойкости для синхронизации усилий государства, общин и партнеров.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
