Основные торговые партнеры Украины за 8 месяцев

За 8 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $78,9 млрд. В январе-августе 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $52,6 млрд, а экспортировали — на $26,3 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
При этом облагаемый налогом импорт составил $40,0 млрд, что составляет 76% общих объемов импортированных товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-августе 2025 года составила 0,52 долл./кг.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
  • Китай — $11,6 млрд;
  • Польша — $5 млрд;
  • Германия — $4,2 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — на $3,3 млрд;
  • Турцию — на $2 млрд;
  • Германию — на $1,5 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-августе 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $20,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 129,4 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $8,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 64,7 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $6,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 125,2 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $14,6 млрд;
  • металлы и изделия из них — $3 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $2,5 млрд.
За 8 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 174,2 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
