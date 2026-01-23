В 2025 году в Украине начали процедуру банкротства более 2 тыс. компаний
В течение 2025 года суды открыли 2156 производств по делам о банкротстве и закрыли 1528 таких дел.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Состояние процедур банкротства
По состоянию на 1 января 2026 г. в процедурах банкротства (неплатежеспособности) находилось 5486 субъектов, в том числе:
- 3412 юридических лиц, в том числе 165 государственных и хозяйственных обществ с государственной долей свыше 50%;
- 2074 физические лица и физические лица — предприниматели.
Среди юридических лиц:
- 19% состояли в процедуре распоряжения имуществом;
- 5% - в процедуре санации;
- 76% признаны банкротами и открыта ликвидационная процедура.
Среди физических лиц:
- 88% состояли в процедуре реструктуризации долгов;
- 12% - в процедуре погашения долгов.
Относительно государственных и хозяйственных обществ с государственной долей более 50%:
- 24% состояли в процедуре распоряжения имуществом;
- 14% - в процедуре санации;
- 62% - в ликвидационной процедуре.
Судебная практика по делам о банкротстве
В течение 2025 года суды открыли 2156 производств по делам о банкротстве (неплатежеспособность) и закрыли 1528 таких дел.
Представители государственного органа по банкротству приняли участие в 724 судебных заседаниях по делам о банкротстве государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в прошлом году 780 компаний в Украине начали процедуру судебного банкротства. Это составляет всего около 10% от общего количества прекращений бизнесов. Всего в прошлом году 8191 компания проходила процедуру, связанную с прекращением или сменой работы бизнеса. Больше всего банкротств зафиксировано в оптовой торговле — 266 предприятий.
Кроме того, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. В среднем, ФЛП живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры.
Поделиться новостью
Также по теме
В 2025 году в Украине начали процедуру банкротства более 2 тыс. компаний
Почему МВФ требует убрать субсидии: эксперт рассказал, по кому это ударит в первую очередь
Мошенники маскируются под Нацбанк: регулятор предупредил о фишинговой атаке
ЕС выделил первые €10 млн на создание спецтрибунала для власти рф
Что украинцы ожидают от новых финансовых продуктов в 2026 — опыт руководительницы pluscard
Гарантии безопасности готовы: Зеленский сообщил детали