В 2025 году в Украине начали процедуру банкротства более 2 тыс. компаний

В течение 2025 года суды открыли 2156 производств по делам о банкротстве и закрыли 1528 таких дел.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Состояние процедур банкротства

По состоянию на 1 января 2026 г. в процедурах банкротства (неплатежеспособности) находилось 5486 субъектов, в том числе:

3412 юридических лиц, в том числе 165 государственных и хозяйственных обществ с государственной долей свыше 50%;

2074 физические лица и физические лица — предприниматели.

Среди юридических лиц:

19% состояли в процедуре распоряжения имуществом;

5% - в процедуре санации;

76% признаны банкротами и открыта ликвидационная процедура.

Среди физических лиц:

88% состояли в процедуре реструктуризации долгов;

12% - в процедуре погашения долгов.

Относительно государственных и хозяйственных обществ с государственной долей более 50%:

24% состояли в процедуре распоряжения имуществом;

14% - в процедуре санации;

62% - в ликвидационной процедуре.

Судебная практика по делам о банкротстве

В течение 2025 года суды открыли 2156 производств по делам о банкротстве (неплатежеспособность) и закрыли 1528 таких дел.

Представители государственного органа по банкротству приняли участие в 724 судебных заседаниях по делам о банкротстве государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в прошлом году 780 компаний в Украине начали процедуру судебного банкротства. Это составляет всего около 10% от общего количества прекращений бизнесов. Всего в прошлом году 8191 компания проходила процедуру, связанную с прекращением или сменой работы бизнеса. Больше всего банкротств зафиксировано в оптовой торговле — 266 предприятий.

Кроме того, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. В среднем, ФЛП живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры.

