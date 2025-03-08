В 2025 году в продажу поступит самый дешевый кроссовер Volkswagen Tera (фото) — Finance.ua

В 2025 году в продажу поступит самый дешевый кроссовер Volkswagen Tera (фото) Сегодня 01:17 — Технологии&Авто

В 2025 году в продажу поступит самый дешевый кроссовер Volkswagen Tera (фото), Фото: Volkswagen

На карнавале в Рио-де-Жанейро представили новый Volkswagen Tera. Модель поступит в продажу в этом году и станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда.

Ее подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

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Кроссовер Volkswagen Tera — компактная модель В-класса, использующая платформу MQB-A0 от хэтчбека VW Polo.

Фото: Volkswagen

Он достигает примерно 4 м в длину при колесной базе в 2566 мм. Точную стоимость модели не раскрывают, но известно, что она составит менее 17 тыс. долларов.

Дизайн Volkswagen Tera получился выразительным и атлетическим — с короткими свесами кузова, изогнутой оконной линией и атлетическими раздутыми крыльями.

Фото: Volkswagen

В анфас кроссовер напоминает VW Tiguan благодаря продолговатым диодным фарам и широкому воздухозаборнику. Заднее стекло прикрыто спойлером.

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Родство с VW Polo видно в салоне Tera. У хэтчбека позаимствовали руль, цифровой щиток приборов и ряд переключателей.

Фото: Volkswagen

Топовая версия Highline получила 10,25-дюймовый тачскрин, а также диодную подсветку салона, 17-дюймовые диски, беспроводную зарядку смартфона и набор систем безопасности.

Кроссовер Volkswagen Tera оснащен 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 116 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП, однако позже может появиться и вариант с механикой.

Фокус По материалам:

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