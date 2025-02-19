Новый Volkswagen Transporter готов к продажам — Finance.ua

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Новый Volkswagen Transporter готов к продажам

Технологии&Авто
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Новый Volkswagen Transporter готов к продажам
Новый Volkswagen Transporter готов к продажам
Новый Volkswagen Transporter T7 вышел на рынок Европы к 75-летию модели. Коммерческая версия доступна в дизельных и электрических вариантах с ценой от 36 780 евро.

Что известно

Transporter и Caravelle больше не являются частями линейки VW Multivan и теперь базируются на платформе Ford Transit.
Модель представлена ​​в грузовых, грузопассажирских и пассажирских вариантах (на 6−9 мест), длиной 5,05 или 5,45 м и с разными вариантами высоты. Грузоподъемность до 1,33 тонн, а объем грузового отсека — от 5,8 до 9 куб. м. Фургон может буксировать прицеп массой до 2,8 тонны.
Во всех моделях — цифровой щиток приборов, 13-дюймовый сенсорный экран и система безопасности. Доступные функции включают бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль и акустику Harman Kardon с 14 динамиками.
Дизельный двигатель 2,0 л представлен версиями на 110, 150 и 170 л.с., с 6-ступенчатой ​​механической или 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Доступен также полный привод и внедорожный вариант Panamericana.
Электрический eTransporter стоит от 46 213 евро с мощностью 115, 136, 218 или 286 л.с. и батареей на 64 кВтч. В 2026 году выйдет плагин-гибрид Volkswagen Caravelle eHybrid мощностью 223 л.с. от 46 453 евро.
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По материалам:
uamotors
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