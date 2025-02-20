Volkswagen обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,4 млрд — Finance.ua

Volkswagen обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,4 млрд 20.02.2025, 01:29 — Технологии&Авто

Volkswagen обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,4 млрд

Skoda Auto Volkswagen India очутилась в центре масштабного налогового скандала. Власти Индии обвиняют компанию в уклонении от уплаты пошлин и требуют 1,4 миллиарда долларов в виде налогов, пишет издание Reuters.

Индийская налоговая служба заявляет, что Volkswagen использовала схему, позволяющую существенно снизить размер пошлины. По официальной версии компания импортировала почти готовые автомобили, но декларировала их как отдельные запчасти. Благодаря этому таможенные платежи составляли лишь 5−15% вместо 30−35%, что привело к значительным недоплатам в бюджет, пишет Автопилот.

За последние 12 лет власти страны накопили претензии к Volkswagen, выставив ему счет на 1,4 миллиарда долларов. Однако с возможными штрафами и пенями сумма может вырасти до 2,8 млрд долларов, что может стать критическим для выживания компании в регионе.

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Адвокат компании Арвинд Датар (Arvind Datar) заявил в суде, что такая выплата поставит под угрозу существование бизнеса Volkswagen в Индии. Компания уже подала судебный иск, утверждая, что налоговые претензии помешают ее бизнес-планам и повлияют на инвестиционный климат.

Volkswagen в Индии не имеет столь сильной позиции, как на других рынках. Бренд уступает конкурентам в премиальном сегменте, где Audi проигрывает Mercedes-Benz и BMW. В то же время Индия является третьим по величине автомобильным рынком мира (после Китая и США), и этот инцидент может повлиять не только на Volkswagen, но и на других международных производителей.

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Если Volkswagen проиграет дело, это станет сигналом для всех международных компаний, планирующих инвестировать в индийский автопром. Индия активно привлекает иностранные инвестиции, но жесткие налоговые меры могут заставить инвесторов быть более осторожными.

Судебное решение по этому делу может стать прецедентом для других автопроизводителей, работающих на индийском рынке, и заставит компании пересмотреть свои стратегии импорта и локального производства.

Volkswagen пытается найти юридический выход из ситуации, однако налоговые органы Индии настроены решительно. В случае негативного вердикта для компании, будущее ее деятельности в стране окажется под угрозой.

Автопілот По материалам:

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