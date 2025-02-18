Volkswagen представил обновленный Teramont Pro 2025 — Finance.ua

Volkswagen представил обновленный Teramont Pro 2025 Сегодня 06:29 — Технологии&Авто

Volkswagen представил обновленный Teramont Pro 2025

Совместное предприятие SAIC Volkswagen опубликовало официальные изображения крупного кроссовера Volkswagen Teramont Pro 2025. У машины есть несколько особенностей как в плане техники, так и в части опций.

Volkswagen Teramont Pro 2025 получил систему автономного управления IQ. Pilot адаптирован для Китая. В нее входит множество различных систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и автопарковник.

Под капотом установлен 2,0-литровый мотор EA888 пятого поколения с турбиной с переменной геометрией и более мощной системой питания — давление достигает 500 бар. Двигатель развивает 272 л.с. при 400 Нм крутящего момента. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,6 с. Двигатель работает в связке с новой коробкой DQ501 — это 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Габариты Volkswagen Teramont Pro 2025 составляют 5158×1991×1788 мм: по технике и размерам Teramont Pro — главный конкурент Toyota Grand Highlader. В машине семь мест, а особенность оснащения салона — три экрана на передней панели.

uamotors По материалам:

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