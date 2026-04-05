В 2025 году прибыль BYD снизилась на 19% Вчера 22:03 — Фондовый рынок

Продажи BYD замедлились на фоне ослабления внутреннего спроса и жесткой конкуренции

Выручка китайской BYD в 2025 году выросла на 3,5% - до 803,96 млрд юаней ($112,55 млрд), тогда как чистая прибыль упала на 19% - до 32,62 млрд юаней ($4,57 млрд). Это первое падение прибыли компании за последние четыре года.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Почему замедлились продажи BYD

В четвертом квартале выручка BYD составила 237,7 млрд юаней ($33,28 млрд), что на 14% меньше, чем годом ранее, а чистая прибыль квартала опустилась до 9,29 млрд юаней ($1,30 млрд), недотянув до прогноза аналитиков Visible Alpha в 12,2 млрд. долларов.

Продажи компании замедлились на фоне ослабления внутреннего спроса и жесткой конкуренции, в результате чего доля BYD на китайском рынке электромобилей в четвертом квартале снизилась до 24,6% с 33% годом ранее, отмечают аналитики Bernstein.

Компания стремится стимулировать спрос с помощью новых технологий. В марте BYD представила батарею для электромобилей, которую можно зарядить полностью за девять минут на станциях быстрой зарядки, а за пять минут она достигает 70% заряда.

Часть моделей среднего и премиального сегментов, включая новый Denza Z9 GT, будет оснащена этой батареей, которая позволяет преодолевать до 640 миль на одном заряде.

Аналитики Bernstein предупреждают, что в первом квартале компания может столкнуться со слабыми объемами продаж и более высокими затратами на материалы, однако со второго квартала ожидается улучшение динамики продаж благодаря запуску новых моделей с технологией сверхбыстрой зарядки, расширению международного присутствия и развитию систем хранения энергии.

На фоне более слабых ожиданий финансовых показателей акции BYD в Гонконге снизились на 0,5% до 105,90 гонконгского доллара ($13,61), а на бирже в Шэньчжэне остались почти без изменений на уровне 105,28 юаней ($14,74).

