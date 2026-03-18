Китайский BYD может приобрести команду Формулы-1

Китайский автомобильный концерн BYD изучает возможность войти в «Формулу-1».
Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.
По информации источника, компания заинтересована в создании собственной команды или приобретении существующего проекта. Среди потенциальных целей называют Альпин и Астон Мартин, которые могут стать базой нового участника.
В последние годы рынок Формулы-1 пережил настоящий бум: популярность серии выросла, а команды подорожали до рекордных сумм. Теперь можно даже зарабатывать деньги с гоночной командой. Это было немыслимо десятилетиями.
Конечно, это не осталось без внимания автопроизводителей. Три крупные компании дебютируют или возвращаются в серию в 2026 году: Ауди, Кадиллак и Форд.
Китайский автопроизводитель в последние годы переживает стремительный взлет. Концерн специализируется на электромобилях и в 2025 году стал мировым лидером, продав 2,3 млн электрокаров.
Прямой старт с нуля для BYD будет дорогим и долговременным, поэтому приобретение готовой команды кажется более реалистичным путем. Астон Мартин и Альпин рассматриваются как кандидаты для поглощения.
Если BYD войдет в Формулу-1, это станет значительным усилением присутствия Китая в мировых спортивных соревнованиях и продемонстрирует стратегический подход компании к глобальной популяризации бренда.
По материалам:
Економічна Правда
