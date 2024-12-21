В 2024 году выросли зарплаты элеваторщиков на 10−25% - исследование — Finance.ua

В 2024 году выросли зарплаты элеваторщиков на 10−25% - исследование Сегодня 13:32 — Личные финансы

В 2024 году выросли зарплаты элеваторщиков на 10−25% - исследование

В 2024 году заработные платы на элеваторах, включая оклады и почасовые ставки, увеличились на 10−25%.

Об этом идет речь в исследовании Agrohub.

Аналитики Agrohub проанализировали 8 групп должностей: руководство элеватора, инженерная и энергетическая службы, лаборатория, производственники, специалисты по обслуживанию железнодорожных путей, трактористы и водители.

По-прежнему двумя основными формами оплаты труда остаются месячная и почасовая.

Среднемесячный доход по ключевым должностям составляет:

главный инженер — 42 тыс. грн. (31 тыс. грн в прошлом году);

заведующий лабораторией — 35,1 тыс. грн. (29 тыс. грн в 2023 году);

главный энергетик — 35,4 тыс. грн (28 тыс. грн. в 2023 году).

Также в рамках исследования Agrohub просчитывал структуру полного дохода по каждой должности. На элеваторах нет единого подхода: когда все сотрудники на окладе или почасовой оплате труда.

К примеру, у заведующего лабораторией 83% составляет постоянная часть, 11% бонус и остальные — другие доплаты.

Читайте также Средняя зарплата украинцев превысила довоенный уровень: данные Госстата

У аппаратчика обработки зерна в среднем — около 57% переменный доход, сформированный за счет почасовых расценок, 33% - другие доплаты, 8% - отпускные, 2% - бонус.

Фонд оплаты труда и оборачиваемость

На элеваторах мощностью 30−50 тыс. тонн ФЛП на 1 тонну переработки зерна в фактическом весе составляет 11 396 грн, что на 28% больше, чем в прошлом году.

Следует отметить, что в текущем году тенденция к увеличению рукавного хранения, активно продолжавшаяся в 2022—2023, приостановилась. Это в первую очередь связано с тем, что производители существенно снизили объемы кукурдзи в севообороте.

Участники исследования в своих прогнозах на следующий сезон не ожидают существенного роста количества зерна, следовательно производительность труда не возрастет, а затраты на ФОТ вероятно возрастут наоборот, что связано с ожидаемым ростом заработных плат.

Численность персонала и гендерное распределение должностей на элеваторах

Численность персонала на элеваторах, по сравнению с предыдущим годом, почти не изменилась.

Средняя численность сотрудников в расчете на 10 тыс. тонн мощности элеватора составляет 6, а в 2023 году было 5.7.

Если говорить о гендерном распределении должностей, то на элеваторах 70% сотрудников составляют мужчины, 30% - женщины.

Почти все инженерные руководящие должности занимают мужчины, а женщины преимущественно работают в лабораториях, и этот баланс по сравнению с прошлым годом не изменился.

В этом году мы видим стабильность в количестве персонала на элеваторах, несмотря на экономические вызовы. Компании пытаются удерживать кадры, регулярно повышая зарплаты. Несмотря на то, что оборачиваемость зерна несколько снизилась, работодатели продолжают инвестировать в оплату труда, понимая важность квалифицированных специалистов в отрасли", — заключает руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев.

Напомним, в третьем квартале 2024 года средняя зарплата выросла на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, достигнув 21 946 гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.