Инфляция поглощает рост зарплат в Украине, — экономист Сегодня 19:07 — Казна и Политика

Инфляция поглощает рост зарплат в Украине, — экономист

В 2024 году средняя зарплата украинцев выросла на 4 тысячи гривен или 22,3%, достигнув 21 946 грн. Однако значительную часть прироста, а именно 9,7%, «съедает» инфляция.

Об этом в эфире Украинского радио рассказал старший экономист ЦЭС Владимир Ланда.

Что повлияло на рост зарплаты

Реальный рост зарплат происходит на фоне экономического восстановления страны: за первые 10 месяцев экономика выросла на 4,2%.

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Кроме того, дефицит рабочей силы стимулирует работодателей повышать зарплаты.

Кто получает больше всего и меньше всего

По словам экономиста, неравномерность зарплат усиливается: больше всего зарабатывают в сфере информации и телекоммуникаций 1 средняя зарплата более 52 тыс. грн (+40% год-к-году).

Наименьшие зарплаты получают работники сферы творчества и искусства (13,1 тыс. грн), а также заведений культуры (13,7 тыс. грн) и образования (14,2 тыс. грн).

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К тому же зарплаты в этих областях выросли за год на 14−20%, то есть меньше, чем в среднем по стране.

Напомним, по данным work.ua, в декабре 2024 года средняя заработная плата в Украине достигла 22 500 гривен, что демонстрирует значительный рост по сравнению с показателем 18 500 гривен за аналогичный период прошлого года.

Педагоги в государственных школах зарабатывают в среднем 10−15 тысяч гривен. В частных школах — около 20−25 тысяч гривен.

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