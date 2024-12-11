Зарплатные ожидания и предложения работодателей: есть ли сейчас баланс на рынке труда — Finance.ua
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Зарплатные ожидания и предложения работодателей: есть ли сейчас баланс на рынке труда

Личные финансы
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Зарплатные ожидания и предложения работодателей: есть ли сейчас баланс на рынке труда
Зарплатные ожидания и предложения работодателей: есть ли сейчас баланс на рынке труда
Анализ изменения заработной платы в 2022—2024 годах демонстрирует устойчивый рост как ожиданий соискателей, так и предложений работодателей.
Об этом свидетельствует аналитика зарплат в Украине 2024 года от robota.ua.
  • В 2022 году средняя разница между «хотят» и «предлагают» была минимальной — всего лишь 445 грн в январе, но к концу года она выросла до 2 870 грн.
  • В 2023 году ситуация стабилизировалась, и к третьему кварталу разница между ожиданиями и реальными предложениями достигла пика в 3106 грн. Это объяснимо ростом инфляции и повышением стоимости жизни.
  • В 2024 году разница постепенно сокращается, снижаясь до 2202 грн в октябре, что свидетельствует о сближении ожиданий соискателей и предложений работодателей.
Зарплатные ожидания и предложения работодателей: есть ли сейчас баланс на рынке труда
Интересно, что работодатели адаптируются к новым условиям, постепенно повышая зарплаты. В октябре 2024 года средняя предложенная зарплата составляла 21 533 грн, тогда как средний запрос соискателей — 23 735 грн. Это демонстрирует стремление рынка к достижению баланса.

Количество вакансий

По данным за третий квартал 2024 года количество вакансий выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а динамика между вторым и третьим кварталами 2024 года показала +1%. Это свидетельствует о постепенном выравнивании рынка после периода значительной нестабильности в 2022—2023 годах.
Наиболее существенный рост количества вакансий начался во второй половине 2023 года, что стало возможным благодаря возобновлению экономической активности в относительно безопасных регионах. Эти положительные тенденции сохраняются в 2024 г., однако темпы роста постепенно замедляются, что указывает на формирование нового стабильного уровня спроса на работников.
Зарплатные ожидания и предложения работодателей: есть ли сейчас баланс на рынке труда

Баланс профессиональных групп на рынке труда

Данные robota.ua свидетельствуют о стабильном распределении резюме по профессиональным группам в 2023—2024 годах. Наибольшую долю занимают «белые воротнички» (сотрудники умственного труда, менеджеры, инженеры), стабильно удерживая более 54−57% от общего количества резюме. Это подчеркивает преобладание спроса на административные и высококвалифицированные специальности.
Зарплатные ожидания и предложения работодателей: есть ли сейчас баланс на рынке труда
«Розовые воротнички» (работники сферы обслуживания, продавцы, официанты) составляют около 28−29%, что отражает постоянный спрос на специалистов в сфере социальной инфраструктуры и сервиса.
Наименьшую долю занимают «синие воротнички» (работники физического труда, строители, механики) — всего 16−18%. Этот сектор стабилен, но испытывает дефицит в связи с миграцией кадров и потребностью в переквалификации.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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