В 2024 году увеличат выплату военным за поднаем жилья (инфографика) — Finance.ua
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В 2024 году увеличат выплату военным за поднаем жилья (инфографика)

Личные финансы
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Ежегодно пересматривают компенсацию на поднаем жилья для военнослужащих, однако в 2023 году суммы не менялись. В этом году выплату увеличат.
Об этом пишет АрмияInform.
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По отдельному поручению Министра обороны, с 1 января 2024 установлены следующие размеры компенсации:
  • в Киеве — 4560 гривен в месяц (+760 гривен, если сравнить с 2023 годом);
  • в областных центрах — 3420 гривен (+570 гривен);
  • в других населенных пунктах — 2280 гривен (+380 гривен).
Суммы компенсации для военных, у которых три и более членов семьи, увеличат в полтора раза.
В 2024 году увеличат выплату военным за поднаем жилья (инфографика)

Кто имеет право на получение выплаты

Офицеры, рядовые, сержанты, проходящие военную службу по контракту, по месту прохождения военной службы согласно приказу командира воинской части.
Военнослужащие, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, не получают компенсацию.

Справка Finance.ua:

  • С 1 февраля 2024 года некоторые военные, независимо от того, находятся ли они в районах проведения боевых действий, могут получить 30 тыс. гривен.
  • Военнослужащие Одесской области могут воспользоваться ипотечным кредитом под 3% годовых. Подписанный договор позволит нашим защитникам получить жилье в кредит беспроцентно — 3% годовых будет выплачиваться за счет средств областного бюджета.
По материалам:
Армія Inform
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