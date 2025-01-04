В 2024 году «Укрпочта» нарастила международные отправления — Finance.ua

В 2024 году «Укрпочта» нарастила международные отправления Сегодня 07:21 — Фондовый рынок

В 2024 году «Укрпочта» нарастила международные отправления

АО «Укрпочта» в 2024 году увеличило количество международных отправлений на 41% по сравнению с показателем 2023 года — до 36 млн отправлений в экспортном и импортном направлении.

Об этом сообщила директор департамента международных операций АО «Укрпочта» Юлия Павленко.

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«В 2024 году мы выходим на показатель около 36 млн отправлений в экспортном и импортном направлении (без учета простых писем и писем без трекинг-номеров, отправляемых простым порядком без отслеживания — ред). Такой показатель работы зафиксирован по состоянию на 17 декабря 2024 года. В 2023 году он составил 25,5 млн отслеживаемых отправлений», — сказала Павленко.

Импорт и экспорт

По ее словам, импорт преобладает: с начала 2024 года в Украину было доставлено 32 млн посылок.

Преимущественно это товары с зарубежных маркетплейсов, в частности из Китая, которые украинцы могут купить дешевле, чем в Украине.

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«Экспорта меньше, но, конечно, он более ценен для нас, поскольку речь идет о продаже товаров украинских производителей на внешнем рынке. Преимущественно это — хендмейд», — сказала Павленко.

Директор департамента международных операций АО «Укрпочта» сообщила, что только на крупнейшей хендмейд-платформе в США Украина сегодня — девятая по объемам реализации страна.

Собственные магазины на Etsy открыли уже 38 тыс. украинцев.

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