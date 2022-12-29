В 2023 году цены на авиабилеты вырастут по всему миру: среди причин — инфляция и более дорогое горючее Сегодня 13:05 — Личные финансы

В 2023 году цены на авиабилеты вырастут по всему миру: среди причин — инфляция и более дорогое горючее

В 2023 году цены на авиабилеты вырастут по всему миру — на 12% на маршрутах Европа-Азия и на 10% — на рейсах Северная Америка-Азия.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные American Express Global Business Travel.

Азия, которая медленнее отменяла ограничения на поездки из-за Covid, готова к наибольшим изменениям по мере роста спроса, говорится в мониторинге.

Относительно сильные экономические перспективы региона могут подтолкнуть цены вверх, добавляет American Express Global Business Travel.

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Факторы повышения тарифов по всему миру включают инфляцию, рост стоимости топлива и ограничение пропускной способности.

«Повышение тарифов между Европой и Азией также отражает влияние изменения маршрутов, чтобы избежать российского воздушного пространства, закрытого для многих авиакомпаний после вторжения в Украину. Объезд может увеличить продолжительность полета на три часа, что приводит к увеличению потребления топлива и расходов», — говорится в отчете.

Цены на билеты уже были повышены еще до пандемии, которая вызвала хаос в путешествиях и заставила авиакомпании сократить пропускную способность. Основные рынки, такие как США и Европа, пытались справиться со всплеском спроса, когда ограничения были сняты.

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Рост на 12% по направлению Азия-Европа касается тарифов эконом-класса, в то время как билеты бизнес-класса на рейсы между континентами, по прогнозам, возрастут в среднем на 7,6%. Тарифы Северная Америка-Азия могут подскочить на 5,6% в бизнес-классе.

«Одним из самых больших изменений будут билеты бизнес-класса внутри Австралии, которые, по прогнозам, подорожают примерно на 19%. В то время как спрос вернулся к уровню, который был до Covid, авиакомпании сократили свои мощности для решения таких проблем, как нехватка персонала и высокие расходы на топливо, что привело к росту цен на билеты», — пишет Bloomberg.

Поскольку в Европе также наблюдается дефицит пропускной способности авиакомпаний по сравнению со спросом, ожидается, что в следующем году внутрирегиональные авиабилеты вырастут на 6% в бизнес-классе и на 5,5% в эконом-классе, сообщает Amex GBT.

Рост не будет столь резким в Северной Америке, где тарифы вырастут примерно на 3% в обоих классах салона. Тарифы по маршруту Северная Америка-Европа будут на 3,7% выше, чем в 2022 году.

По сравнению с 2019 годом цены на авиабилеты эконом-класса из Азии в Северную Америку вырастут почти на 23%, а бизнес-класс подорожает примерно на 15%.

Економічна Правда По материалам:

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