IATA прогнозирует, что авиаотрасль в следующем году вернется к прибыльности — Finance.ua

IATA прогнозирует, что авиаотрасль в следующем году вернется к прибыльности Сегодня 05:38 — Фондовый рынок

IATA прогнозирует, что авиаотрасль в следующем году вернется к прибыльности

Международная ассоциация воздушного транспорта (ІАТА) прогнозирует, что авиационная отрасль снова станет прибыльной в следующем году впервые с 2019 года после почти двух лет ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает Reuters

Авиакомпании потеряли десятки миллиардов долларов в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса, однако авиасообщение частично возобновилось, и некоторым аэропортам трудно справиться со спросом.

IATA теперь ожидает, что в следующем году чистая прибыль отрасли составит 4,7 миллиарда долларов США. Также ожидается, что в 2023 году будет перевезено более 4 миллиардов пассажиров.

Отмечается, что на текущий 2022 год IATA сузила свой прогноз убытков для всей отрасли до 6,9 миллиарда долларов с 9,7 миллиарда долларов.

«Это большое достижение, учитывая масштабы финансового и экономического ущерба, причиненного пандемийными ограничениями, введенными правительством», — сказал генеральный директор IATA Вилли Уолш.

В то же время он предупредил, что в следующем году многие авиакомпании все еще будут сталкиваться с непростыми временами, в частности, из-за высоких расходов и непоследовательной государственной политики правительств.

«Авиакомпании должны оставаться бдительными в отношении любого повышения налогов или сборов за пользование инфраструктурой», — сказал он.

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Укрінформ По материалам:

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