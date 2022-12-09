Иностранная авиакомпания должна оплатить Украине более 2 миллионов за полеты над Черным морем — Finance.ua
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Иностранная авиакомпания должна оплатить Украине более 2 миллионов за полеты над Черным морем

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Иностранная авиакомпания должна оплатить Украине более 2 миллионов за полеты над Черным морем
Иностранная авиакомпания должна оплатить Украине более 2 миллионов за полеты над Черным морем
Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма к иностранной авиакомпании, совершавшей полеты над Черным морем. Теперь компания должна уплатить штраф.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию прокуратуры полуострова.
В прокуратуре сообщили, что суд удовлетворил иск прокуратуры автономии в интересах государства к иностранной авиакомпании Holiday Europe LTD. Исковое заявление касается взыскания задолженности за предоставленные компании аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности над Черным морем. Общая сумма задолженности составляет более 2 млн грн.
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«Самолеты авиакомпании совершали полеты в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря. Однако компания не оплатила надлежащие аэронавигационные сборы, установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами Международной организации гражданской авиации и правилами Евроконтроля», — говорится в сообщении.
В прокуратуре также сообщили, что, несмотря на отсутствие доступа к территории и отсутствие практики осуществления представительской деятельности в условиях оккупации, судом удовлетворены исковые требования прокуратуры автономии на более 6 млн грн в указанной категории дел.
По материалам:
УНН
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