Иностранная авиакомпания должна оплатить Украине более 2 миллионов за полеты над Черным морем — Finance.ua

Иностранная авиакомпания должна оплатить Украине более 2 миллионов за полеты над Черным морем Сегодня 08:32

Иностранная авиакомпания должна оплатить Украине более 2 миллионов за полеты над Черным морем

Суд удовлетворил иск прокуратуры Крыма к иностранной авиакомпании, совершавшей полеты над Черным морем. Теперь компания должна уплатить штраф.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию прокуратуры полуострова.

В прокуратуре сообщили, что суд удовлетворил иск прокуратуры автономии в интересах государства к иностранной авиакомпании Holiday Europe LTD. Исковое заявление касается взыскания задолженности за предоставленные компании аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности над Черным морем. Общая сумма задолженности составляет более 2 млн грн.

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«Самолеты авиакомпании совершали полеты в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря. Однако компания не оплатила надлежащие аэронавигационные сборы, установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами Международной организации гражданской авиации и правилами Евроконтроля», — говорится в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что, несмотря на отсутствие доступа к территории и отсутствие практики осуществления представительской деятельности в условиях оккупации, судом удовлетворены исковые требования прокуратуры автономии на более 6 млн грн в указанной категории дел.

УНН По материалам:

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