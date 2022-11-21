Финские власти конфисковали три частных российских самолета — Finance.ua

Финские власти конфисковали три частных российских самолета 21.11.2022, 01:19 — Фондовый рынок

Финские власти конфисковали три частных российских самолета

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало три частных самолета, принадлежащих россиянам, по подозрению, что они принадлежат или используются находящимися под санкциями лицами.

Об этом сообщает Yle

Эти самолеты, по данным СМИ, принадлежащие российскому бизнесмену Сергею Грищенко, эксплуатирует финская компания Polar Aviation Оу.

Согласно данным журналистов, подозрения могут основываться на связях Polar Aviation с олигархом Геннадием Тимченко, внесенным в санкционные списки ЕС и США.

Polar Aviation отрицает связи с Тимченко, гражданином Финляндии и россии.

Компания отказалась предоставить финским властям списки пассажиров за 2021-2022 годы. В решении Управления по взысканию долгов говорится, что по первой просьбе финских властей компания ответила отказом, после повторной просьбы предоставила неполные списки.

Три конфискованных самолета были внесены в реестр воздушных судов в Финляндии в августе 2021 года. С тех пор самолеты совершили сотни полетов — в Вену, Гамбург, Марокко, Италию и Дубай.

Итого с февраля 2022 года Управлением по взысканию долгов совершено 187 санкционных изъятий и временных мер на сумму около 200 миллионов евро.

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Укрінформ По материалам:

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