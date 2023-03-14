В 2022 году в Украину перевели $13 млрд (инфографика) — Finance.ua

В 2022 году в Украину перевели $13 млрд (инфографика) Сегодня 20:01 — Финтех и Карты

В 2022 году в Украину перевели $13 млрд (инфографика)

В общей сложности в 2022 году, по предварительным данным, в Украину со всего мира было переведено 13 млрд долл. США в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы — банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения и неофициальные — путем передачи денег из рук в руки.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В 2022 году системы перевода средств активно использовались как для переводов в пределах Украины, так и для получения переводов из-за границы. Деятельность на территории Украины в 2022 году осуществляли 37 систем перевода средств, из которых 28 — созданы резидентами и 9 — нерезидентами (четыре системы из США, две — из Великобритании, по одной — из Грузии и Канады)", — говорится в сообщении.

Инфографика: НБУ

Объем внутригосударственных переводов

Объем внутригосударственных переводов, проведенных через системы перевода средств, составил 292,6 млрд грн (8 500,4 млн долл. США в эквиваленте) за май — декабрь 2022 года (в начале полномасштабного вторжения, в феврале — апреле 2022 года). статистической отчетности о деятельности систем перевода средств была приостановлена). Это на 51,1 млрд грн, или на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Лидером по сумме переводов в пределах Украины была система перевода средств NovaPay (45,0% всех внутригосударственных переводов). Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составила 656 грн.

Переводы в Украину

В Украину за май — декабрь 2022 года с использованием систем перевода средств было перечислено около 2,15 млрд долларов. США в эквиваленте. Это примерно столько же, сколько и за аналогичный период 2021 года.

Через системы перевода наибольшие объемы средств в Украину поступали из Италии (23%), Израиля (18%), США (16%), Германии (7%) и Польши (4%). Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составила 206 долл. США.

Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие системы перевода средств:

Western Union (платежная организация — резидент США) — 50% всех переводов;

PrivatMoney (платежная организация — АО КБ «ПриватБанк») — 20% всех переводов;

MoneyGram (платежная организация — резидент США) — 17% всех переводов.

«Ценно также то, что большинство систем перевода средств еще в начале полномасштабной войны полностью или частично отменило плату за переводы в Украину», — отмечают в Нацбанке.

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Традиционно через системы перевода средств в предыдущие годы поступало примерно четверть объема всех частных денежных переводов в Украину.

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