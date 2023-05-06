В 2022 году украинцы в Польше получили рекордное количество польских паспортов — Finance.ua
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В 2022 году украинцы в Польше получили рекордное количество польских паспортов

Личные финансы
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В 2022 году украинцы в Польше получили рекордное количество польских паспортов
В 2022 году украинцы в Польше получили рекордное количество польских паспортов
Все больше иностранцев получают польское гражданство. В прошлом году более половины из них составляли граждане Украины, следующие в списке — белорусы и россияне.
Об этом сообщает ukrayina.pl.
Польша упростила правила предоставления гражданства. Поэтому в 2022 году его получило так много человек, в частности украинцев.
В 2022 году гражданами Польши стали около 10 тысяч человек. Среди них:
  • 5 200 граждан Украины,
  • 2 985 граждан беларуси,
  • 405 граждан россии.
В 2021 году польские паспорта получили 7500 иностранцев, в предыдущие годы — еще меньше.
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Эта тенденция будет усиливаться, учитывая масштабы украинской эмиграции в Польше, — отмечает президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.
По приблизительным оценкам, в Польше проживает около 3 миллионов граждан Украины, половина людей приехали в эту страну до войны.

Получить польское гражданство стало легче

Польша смягчила правила предоставления гражданства иностранцам. Здесь не требуют экзамена по истории или политической системе, как в Германии или Великобритании. Обязательным условием остается знание польского языка на уровне B1.
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Кроме того, в последние годы массово выдают Карты поляка. А их владельцы могут получить гражданство через год, лица со статусом беженца — через 2 года. Другие категории иностранцев должны подтвердить длительное легальное проживание в Польше, владеть польским языком, иметь источник дохода и право на проживание. К слову, только через 3 года гражданство может получить супруг гражданина Польши.
Польское гражданство дает свои преимущества. Национальные меньшинства имеют право учить свой язык в школах, иметь своих представителей в парламенте и участвовать в выборах.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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