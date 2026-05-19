Узнать ограничения на выезд за границу можно самостоятельно: ГПСУ запустила новый сервис Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой

Государственная пограничная служба Украины запустила новый сервис «Личный кабинет», чтобы граждане могли самостоятельно узнавать ограничения на выезд за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Отныне граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу», — говорится в сообщении.

Какие ограничения отображаются

Сервис позволяет получать информацию в реальном времени об имеющихся запретах, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы.

Сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).

Ограничения из-за военного положения (для мужчин 18−60 лет, лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.1995 № 57), проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.

«Раньше для получения такой информации приходилось подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ (по почте или лично) и ждать ответа несколько недель. Теперь все стало максимально удобно и быстро», — отметили в ГПСУ.

Чаще ограничения на выезд касаются родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Согласно ст. 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», выезд может быть временно ограничен, если человек:

уклоняется от исполнения решения суда;

имеет задолженность по уплате алиментов, подтвержденную постановлением исполнительной службы.

Как работает сервис

Воспользоваться «Личным кабинетом» можно по следующему алгоритму:

регистрация через электронную подпись: Дія. Підпис, BankID или КЭП;

авторизация в личном кабинете на портале ГПСУ;

автоматическая проверка данных в государственных базах;

получение результата в виде статуса: «Ограничений нет» или «Есть временное ограничение».

Сервис работает круглосуточно и доступен с любого устройства.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров отменил ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений. «Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — сообщили в Кабмине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.