0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Узнать ограничения на выезд за границу можно самостоятельно: ГПСУ запустила новый сервис

Казна и Политика
107
Сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой
Сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой
Государственная пограничная служба Украины запустила новый сервис «Личный кабинет», чтобы граждане могли самостоятельно узнавать ограничения на выезд за границу.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Отныне граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу», — говорится в сообщении.

Какие ограничения отображаются

Сервис позволяет получать информацию в реальном времени об имеющихся запретах, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы.
Сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).
Место для вашей рекламы
Ограничения из-за военного положения (для мужчин 18−60 лет, лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.1995 № 57), проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.
«Раньше для получения такой информации приходилось подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ (по почте или лично) и ждать ответа несколько недель. Теперь все стало максимально удобно и быстро», — отметили в ГПСУ.
Читайте также
Чаще ограничения на выезд касаются родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Согласно ст. 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», выезд может быть временно ограничен, если человек:
  • уклоняется от исполнения решения суда;
  • имеет задолженность по уплате алиментов, подтвержденную постановлением исполнительной службы.

Как работает сервис

Воспользоваться «Личным кабинетом» можно по следующему алгоритму:
  • регистрация через электронную подпись: Дія. Підпис, BankID или КЭП;
  • авторизация в личном кабинете на портале ГПСУ;
  • автоматическая проверка данных в государственных базах;
  • получение результата в виде статуса: «Ограничений нет» или «Есть временное ограничение».
Сервис работает круглосуточно и доступен с любого устройства.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров отменил ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений. «Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — сообщили в Кабмине.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пересечение границы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems