УЗ увеличивает количество женских купе: список рейсов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

УЗ увеличивает количество женских купе: список рейсов

Личные финансы
3
УЗ увеличивает количество женских купе: список рейсов
УЗ увеличивает количество женских купе: список рейсов
С 1 августа Укрзализныця расширит количество поездов с женскими купе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

Женские купе появятся на четырех рейсах дальнего сообщения:

  • № ½ Харьков — Ивано-Франковск;
  • № 5/6 Запорожье — Ясиня;
  • № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
  • № 95/96 Киев — Рахов.
«Традиционно билеты в женские купе полностью выкупаются на неделю вперед, однако еще доступны при планировании поездки заранее. Также на поезда с женскими купе доступен мониторинг билетов с автовыкупом — этот механизм дает возможность выхватить билеты из системы для пассажира автоматически, как только кто-нибудь из других пассажиров, например, вернет свой билет», — отметили в Укрзализныце.
Читайте также
Среднестатистический процент возврата проездных документов по всем направлениям составляет 10%, поэтому при активировании автовыкупа шансы все же найти нужный билет значительно повышаются.
Посадка в женские купе доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Эти дополнительные поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе.

  • № 15/16 Харьков — Ясиня;
  • № 17/18 Харьков — Ужгород;
  • № 26/236 Одесса — Ясиня;
  • №¾ Запорожье — Ужгород;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 75/76 Киев — Кривой Рог.
Покупка билетов в женские купе доступна исключительно в приложении Укрзализныци, где такие места имеют соответствующую отметку.
В июне прошлого года «Укрзализныця» в тестовом режиме ввела первые купе для женщин в поездах дальнего следования.
Напомним, «Укрзализныця» обеспечила доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.