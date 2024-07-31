УЗ увеличивает количество женских купе: список рейсов — Finance.ua

УЗ увеличивает количество женских купе: список рейсов Сегодня 19:30 — Личные финансы

УЗ увеличивает количество женских купе: список рейсов

С 1 августа Укрзализныця расширит количество поездов с женскими купе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Женские купе появятся на четырех рейсах дальнего сообщения:

№ ½ Харьков — Ивано-Франковск;

№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев — Рахов.

«Традиционно билеты в женские купе полностью выкупаются на неделю вперед, однако еще доступны при планировании поездки заранее. Также на поезда с женскими купе доступен мониторинг билетов с автовыкупом — этот механизм дает возможность выхватить билеты из системы для пассажира автоматически, как только кто-нибудь из других пассажиров, например, вернет свой билет», — отметили в Укрзализныце.

Среднестатистический процент возврата проездных документов по всем направлениям составляет 10%, поэтому при активировании автовыкупа шансы все же найти нужный билет значительно повышаются.

Посадка в женские купе доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Эти дополнительные поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе.

№ 15/16 Харьков — Ясиня;

№ 17/18 Харьков — Ужгород;

№ 26/236 Одесса — Ясиня;

№¾ Запорожье — Ужгород;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 75/76 Киев — Кривой Рог.

Покупка билетов в женские купе доступна исключительно в приложении Укрзализныци, где такие места имеют соответствующую отметку.

В июне прошлого года «Укрзализныця» в тестовом режиме ввела первые купе для женщин в поездах дальнего следования.

Напомним, «Укрзализныця» обеспечила доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов.

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