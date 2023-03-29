УЗ назначила дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам — Finance.ua
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УЗ назначила дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам

Личные финансы
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УЗ назначила дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам
Как сообщила Укрзализныця, назначены дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам.
Компания назначила следующие дополнительные поезда:
  • В Одессу и обратно поезд № 115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23.
  • Во Львов и обратно поезд № 191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова в 11:40.
  • В Кривой Рог и обратно поезд № 175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57.
  • В Днепр и обратно поезд № 179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00.
  • В Ковель и обратно поезд № 197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45.
  • В Харьков и обратно поезд № 163/164 совершит рейс 2 мая. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.
  • Также поезд № 167/168 соединит Львов с Одессой и обратно 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.
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В УЗ добавили, что билеты уже доступны онлайн: в приложении, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.
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Также Укрзализныця выпустила обновление своего приложения. Теперь там можно приобрести билеты для льготных категорий граждан и сопровождающих.
Напомним, ранее «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.
Кстати, путешествовать по Украине поможет Proizd.ua. Это сервис продаж билетов на поезд. Купить билет очень просто — на сайте есть подробные инструкции. А с промокодом sd2023 можно получить скидку в 5%.

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По материалам:
Finance.ua
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