УЗ назначила дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам — Finance.ua

УЗ назначила дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам Сегодня 09:14 — Личные финансы

Как сообщила Укрзализныця, назначены дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам.

Компания назначила следующие дополнительные поезда:

В Одессу и обратно поезд № 115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23.

Во Львов и обратно поезд № 191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова в 11:40.

В Кривой Рог и обратно поезд № 175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57.

В Днепр и обратно поезд № 179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00.

В Ковель и обратно поезд № 197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45.

В Харьков и обратно поезд № 163/164 совершит рейс 2 мая. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.

Также поезд № 167/168 соединит Львов с Одессой и обратно 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.

В УЗ добавили, что билеты уже доступны онлайн: в приложении, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

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Также Укрзализныця выпустила обновление своего приложения. Теперь там можно приобрести билеты для льготных категорий граждан и сопровождающих.

Напомним, ранее «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.

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