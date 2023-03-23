«Укрзализныця» запускает поезд сообщением Львов — Краматорск Сегодня 19:50 — Фондовый рынок

После успешного опыта «Поезда единения» Укрзализныця запускает поезд № 104/103 Львов — Краматорск.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля через день в 18.35 и прибывать в Краматорск в 15.06.

В обратном направлении из Краматорска поезд будет отправляться с 9 апреля через день в 15:55 и прибывать во Львов в 11:51.

Справка Finance.ua:

АО «Укрзализныця» по итогам 2022 года получило 10,8 миллиарда гривен чистого убытка, в этом году компания ожидает почти вдвое больше. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. За предыдущий год компания, по ожидаемым данным, получила 10,8 млрд грн чистого убытка. Ущерб от пассажирских перевозок составляет 13,3 млрд грн.

«Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.

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