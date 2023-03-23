«Укрзализныця» запускает поезд сообщением Львов — Краматорск
После успешного опыта «Поезда единения» Укрзализныця запускает поезд № 104/103 Львов — Краматорск.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Отмечается, что рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля через день в 18.35 и прибывать в Краматорск в 15.06.
В обратном направлении из Краматорска поезд будет отправляться с 9 апреля через день в 15:55 и прибывать во Львов в 11:51.
Справка Finance.ua:
- АО «Укрзализныця» по итогам 2022 года получило 10,8 миллиарда гривен чистого убытка, в этом году компания ожидает почти вдвое больше. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. За предыдущий год компания, по ожидаемым данным, получила 10,8 млрд грн чистого убытка. Ущерб от пассажирских перевозок составляет 13,3 млрд грн.
- «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.
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