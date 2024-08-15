УЗ готовит изменение части пассажирских тарифов — Finance.ua

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УЗ готовит изменение части пассажирских тарифов

Личные финансы
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УЗ готовит изменение части пассажирских тарифов
УЗ готовит изменение части пассажирских тарифов
Команда «Укрзализныци» разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки, речь идет о СВ и «Интерсити+». Среди предложений — чтобы цены на билеты зависели от популярности рейсов и времени суток.
Об этом сообщил в интервью Forbes Ukraine руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.
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«Укрзализныця» разрабатывает модель, которая предусматривает несколько тарифных изменений, сообщил Перцовский.
Первое изменение предусматривает умеренное повышение базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции.
Также УЗ просит правительство устранить государственное регулирование цен билетов класса СВ. «Несмотря на высокую стоимость, их раскупают быстрее всего», — объяснил Перцовский.
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Также гибкое ценообразование предлагается для всех классов Интерсити+. При этом могут быть установлены определенные ценовые потолки.
Еще одно предложение предполагает введение более гибкой, динамичной тарифной модели, чтобы можно было варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней и других параметров. При этом будут оставаться наиболее доступные тарифы для тех, для кого критична именно стоимость.
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При этом до конца войны украинцы точно смогут покупать доступные билеты, заверил Перцовский.
В последний раз компания повышала тарифы на 3−72% на международные пассажирские перевозки в декабре 2023 года. Стоимость билетов на поезд Киев — Варшава — Киев, спрос на который остается ажиотажным, выросла на 72%. На проезд в «Интерсити+» Киев — Перемышль — Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса — Перемышль — Одесса — в диапазоне 37−49%.

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По материалам:
Forbes.ua
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