«Укрзализныця» отчитывается об убытках, хотя объемы перевозок растут, — СМИ Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

За первое полугодие 2024 года государственная компания Укрзализныця получила прибыль в размере 3,1 млрд грн. Но по результатам года она ожидает убыток почти в 3 млрд грн, хотя объемы перевозок растут. Об этом говорится в финансовом отчете компании. Куда УЗ планирует потратить прибыль и откуда берутся убытки, в компании не объясняют.

«Общий доход от грузовых перевозок, по сравнению с тем же периодом 2023 года, увеличился на 6.5 млрд грн, до 43 млрд грн. Также УЗ получала в первом полугодии 2024 года на 24% больше на вагонной составляющей. Об этом говорится в официальном отчете УЗ. При этом 2024 год для компании менее затратный, чем прошлый. Закупочные цены на топливо были ниже на 3%, а закупочная цена на газ упала на 35%. В то же время на капитальные инвестиции УЗ израсходовала всего 4,5 млрд грн, что на 2,1 млрд меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Но компания отчиталась о росте операционных расходов — на 2,6 млрд грн, до 4,6 млрд грн», — пишет издание.

Кроме того компания демонстрирует падение прибыли в условиях рекордных тарифов и максимально положительной динамики грузовой базы, указывают эксперты. Только за первое полугодие 2024 года прибыль, согласно отчету, упала на 1,7 млрд грн — хотя среднемесячный объем перевозок в этот период составил 15 млн.т./мес., что на +27% больше, чем было в прошлом году.

«Также компания, несмотря на зафиксированную прибыль в 3,1 млрд грн за первое полугодие, прогнозирует на конец года убыток в размере 2.7 млрд грн. Ответа, на что будут израсходованы 5.8 млрд грн, которые компания получит за год работы, в отчете нет», — указывает издание.

Напомним, что Укрзализныця уже год не продает металлолом: железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать металлолом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.

УНІАН По материалам:

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