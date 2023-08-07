Увольнение с работы по инициативе работника: ответы на основные вопросы — Finance.ua

Увольнение с работы по инициативе работника: ответы на основные вопросы Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Увольнение с работы по инициативе работника: ответы на основные вопросы

Если работник хочет уволиться, он может воспользоваться своим правом уволиться по собственному желанию. Такой вариант увольнения возможен как для работника, с которым заключен бессрочный договор, так и для трудоустроенного по срочному договору, но с определенными нюансами.

Об этом пишет «Кадровик».

Работник обязан предупредить работодателя в письменной форме за две недели до запланированного увольнения (если нет уважительных причин, обязывающих работодателя разорвать трудовой договор в срок, в который просит работник).

Обращаем внимание, что предупредить об увольнении — значит письменно подать заявление на увольнение, которое должно содержать основание для расторжения трудового договора и подпись.

Предупредить — не значит отрабатывать

Это означает, что работник может предупредить о своем последующем увольнении даже во время отпуска или болезни, подав соответствующее заявление.

Возможно ли уволиться по собственному желанию без предупреждения за две недели?

Да, первый вариант — увольнение по собственному желанию с указанием конкретной причины. Перечень уважительных причин указан в части первой статьи 38 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ), например:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

беременность;

уход за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребенком с инвалидностью и т. п.

Также это правило применяется в ситуации, когда предприятие находится в районах боевых действий и существует угроза жизни и здоровью (изменения на период действия военного положения).

Указанный перечень причин также распространяется на случаи, когда был заключен срочный трудовой договор, который раторгается по инициативе работника.

Следующий вариант увольнения в определенный срок — работодатель не выполняет законодательство о труде, условиях коллективного или трудового договора. Но такой способ требует доказательств (например, решения суда, вступившего в законную силу) и обоснования, поэтому увольнение «день в день» не всегда возможно. Однако увольнение на этом основании предусматривает обязательную выплату выходного пособия — в размере не менее трехмесячного среднего заработка работника (ст. 44 КЗоТ).

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Если именно эти причины обуславливают невозможность продолжения работы, то работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, о котором требует работник без предупреждения (например, «день в день»).

Может ли работодатель отказать работнику в увольнении по собственному желанию?

Да, если работа работника по трудовому договору обусловлена ​​принудительным вовлечением в общественно полезные работы в условиях военного положения или он привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры (изменения на период действия военного положения).

Что делать, если заявление написано, но увольняться передумал?

Заявление об увольнении по собственному желанию работник может отозвать в любое время до истечения срока предупреждения. В таком случае работник не будет уволен с работы, кроме случаев, когда на его место приглашен другой работник, которому в соответствии с законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора.

То есть отзыв заявления — это единоличное решение работника, его волеизъявление, поэтому оно может происходить только в случае его увольнения по собственному желанию, что также является его единоличным решением.

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