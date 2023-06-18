Как подать заявление на увольнение из-за границы — Finance.ua

Как подать заявление на увольнение из-за границы
Подать заявление на увольнение можно в том числе и из-за границы.
Как правильно это сделать, напомнили в Офисе омбудсмана Украины.
Итак, находясь в другой стране, подать заявление на увольнение можно двумя способами:
- Отправив международной почтой оригинал заявления на официальный адрес работодателя.
- Отправив заявление об увольнении на официальную электронную почту работодателя. При этом заявление необходимо распечатать и подписать, отсканировать и подписать электронной подписью.
В случае отсутствия возможности послать заявление по официальному юридическому адресу или электронной почте работодателя, работник может направить его на все известные мессенджеры работодателя.
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Предупредить о расторжении трудового договора нужно за две недели как в период работы, так и в период отпуска или временной нетрудоспособности. Объяснять причину увольнения при этом необязательно.
По желанию работника, в случае его увольнения ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск. Датой увольнения в этом случае является последний день отпуска.
В течение двух недель работник имеет право отозвать свое заявление или в другой форме уведомить работодателя об изменении своего намерения уволиться. Целесообразно это сделать в письменном виде, чтобы заявление было зарегистрировано.
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