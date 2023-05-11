Что нужно учесть перед тем, как уволиться с работы — Finance.ua

Что нужно учесть перед тем, как уволиться с работы Сегодня 17:01 — Личные финансы

Что нужно учесть перед тем, как уволиться с работы

Существует много причин, почему вам может захотеться уволиться с работы. Возможно, ваша текущая работа не удовлетворяет ваши потребности и интересы. Или, возможно, она не такая, как вам говорили в отделе кадров, когда вы принимали предложение о работе. В любом случае важно подходить к увольнению с работы с осторожностью и убедиться, что вы сделали это правильно.

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Поймите, какие у вас есть варианты

Прежде чем закрыть за собой дверь, убедитесь, что ваш выбор рационален, а не мотивирован эмоциями. Разговор о своих мыслях и чувствах помогает увидеть их в перспективе.

Другой верный выбор — оставаться профессионалом и поговорить со своим менеджером или работодателем. Возможно, некоторые проблемы, с которыми вы столкнулись, можно решить быстро. В таком случае вам не нужно будет покидать компанию. Объясните ситуацию и расскажите, что вас беспокоит на рабочем месте.

Многие работодатели готовы пойти на изменения, чтобы удержать ценного работника в команде.

Взвесьте все «за» и «против» увольнения

Если вы не уверены, подходит ли вам эта работа, создайте список плюсов и минусов увольнения. Будьте объективны и оцените все факторы, в том числе:

ваше будущее в компании и на этой работе;

проекты, над которыми вы работаете;

заработная плата и льготы;

возможности карьерного роста;

ваши ресурсы для поддержания себя во время поиска работы.

Сравните ситуацию с вашей предыдущей работой и общей ситуацией на рынке. Убедитесь, что вы учитываете свои лучшие интересы, прежде чем идти к менеджеру по персоналу, чтобы сообщить об увольнении через две недели.

Запишите, как увольнение может негативно повлиять на вашу жизнь. Этот шаг полезен в том случае, если вы переживаете из-за увольнения с работы. Подумайте о том, как увольнение может негативно повлиять на вашу жизнь — финансово, карьерно, социально и эмоционально. Представьте свою жизнь после того, как вы получите последнюю зарплату этой компании и пойдете дальше. Если вы готовы к худшим негативным последствиям, это может быть хорошим моментом для того, чтобы сообщить об уходе.

Подумайте о долгосрочных преимуществах увольнения с этой работы. Следует преодолеть любые риски, связанные с увольнением.

Составьте план дальнейших действий

В такой ситуации есть два пути поиска нового места работы. Вы можете предупредить компанию об увольнении через две недели и начать искать потенциальных будущих работодателей. Или вы можете начать поиск работы и сообщить об этом руководителю после того, как найдете новую должность.

В любом случае, не оставляйте должность без предупреждения, это непрофессионально и оставляет за вами плохую репутацию. Кроме того, это может противоречить государственному законодательству. Обновите свое резюме и начните поиск новой работы.

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Начните налаживать связи с другими профессионалами в вашей сфере интересов. Всегда полезно налаживать связки и знакомиться с единомышленниками в вашей сфере. Кроме того, это может предложить разные интересные карьерные возможности. Не секрет, что многие вакансии заполняются благодаря рекомендациям и знакомствам. Возможно, кто-то из ваших знакомых знает, что вы планируете уволиться, и может вам что-нибудь предложить.

Поддержите себя эмоционально и финансово

Даже если вы ненавидите свою работу и рады уволиться, переходный период все равно может быть стрессовым. В это неспокойное время вам может понадобиться совет или поддержка. Кто должен быть на вашей стороне. Это могут быть сотрудники, которым вы доверяете, друзья или члены семьи.

В любом случае вам нужно будет обновить свое резюме. Соберите все недавно полученные сертификаты и добавьте их в документ. Также убедитесь, что имущество компании, которым вы пользовались, находится в надлежащем состоянии.

Прежде чем отправить сообщение об уходе, спланируйте, как вы собираетесь управлять своими финансами в этот период. Если у вас уже есть предложение о работе в другой компании, это замечательно. Но если вы планируете остаться без такого обеспечения, подумайте, как вы собираетесь оплачивать счета. Например, вы можете начать откладывать деньги и уволиться через месяц.

Последующие действия после принятия решения

Поддерживайте связь с бывшим работодателем. Ситуации могут быть очень разные, равно как и причины увольнения. Но, если это возможно, старайтесь поддерживать профессиональные отношения. Даже если ваш работодатель не прав, он все равно должен произвести вам окончательный расчет и предоставить рекомендации по дальнейшей работе.

Отправьте благодарственные письма всем, кто поддерживал вас во время этого процесса. После того, как вы сообщили об увольнении и завершили период закрытия, поблагодарите коллег и друзей, которые вас поддерживали. Также подумайте о том, чтобы написать прощальное письмо всем, с кем вы сотрудничали во время работы. Вы никогда не знаете, будете ли еще с ними пересекаться. Кроме того, это могут быть ценные связи для последующей работы.

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Празднуйте свои достижения независимо от того, какое решение вы приняли. После того как все уляжется, дайте себе время подумать и отпраздновать свои достижения. Вы приняли важное решение ради своего благополучия и карьеры. Отметьте все положительные стороны новой должности и опыт, полученный вами на предыдущей.

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