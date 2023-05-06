Минус 26 миллионов вакансий: мировому рынку труда предрекают массовые увольнения — Finance.ua

Минус 26 миллионов вакансий: мировому рынку труда предрекают массовые увольнения
В ближайшие годы мировые рынки труда столкнутся с массовыми сокращениями, связанными с тем, что искусственный интеллект сможет полностью заменить некоторые специальности.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного экономического форума, около 75% компаний, опрошенных ВЭФ, заявили, что в течение пяти лет планируют внедрить технологии искусственного интеллекта, что, по их прогнозам, приведет к сокращению до 26 млн рабочих мест.
Читайте также: Наши за границей: где работают и сколько получают украинцы
Ожидается, что сокращение коснется специалистов, работающих на административных и учетных должностях, включая кассиров, продавцов, операторов ввода данных и бухгалтеров.
Как говорится в материале, мировые рынки труда готовы к новой эпохе турбулентности, поскольку такие технологии как искусственный интеллект ускоряют сокращение канцелярской работы, одновременно увеличивая спрос на специалистов по технологиям и кибербезопасности.
Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта
Почти четверть всех рабочих мест в мире изменится в результате внедрения ИИ, диджитализации и других экономических смен, таких как переход на экологически чистую энергию и перераспределение цепочек поставок.
В опросе приняли участие более 800 компаний, в которых работает 11,3 млн человек в 45 странах мира.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱
Поделиться новостью