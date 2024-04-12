Утрата ТЭС: в «Центрэнерго» оценили перспективы восстановления Трипольской ТЭС — Finance.ua
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Утрата ТЭС: в «Центрэнерго» оценили перспективы восстановления Трипольской ТЭС

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Учитывая постоянные атаки со стороны российских оккупантов, без предоставления Украине систем ПВО восстановление разрушенной Трипольской ТЭС — «напрасное дело». Об этом сказал глава наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота.
В эфире программы «Брифинг» украинской службы «Голоса Америки» он отметил, что станция все еще подлежит восстановлению. Энергетики уже получили предложения по предоставлению оборудования от европейских стран.
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По словам Готы, часть баллистических сверхзвуковых ракет, которые летели в направлении Трипольской ТЭС, удалось сбить. Однако, учитывая нехватку ракет для украинских систем ПВО, часть российских ракет все же достигли цели. Поэтому, отметил он, для устойчивости украинской энергетики, прежде всего, необходимо обеспечить украинскую противовоздушную оборону.
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«Всё подлежит восстановлению, прошлым летом была похожая картина, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали вовсе. То есть восстановить мы можем всё. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления. Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому у нас уже есть определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны — это, мягко говоря, напрасное дело будет», — констатировал председатель наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго».
По материалам:
УНІАН
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