Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электричество вечером — Finance.ua

Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электричество вечером Сегодня 16:33 — Энергетика

Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электричество вечером

НЭК «Укрэнерго» призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Фейсбуке

В Укрэнерго напомнили, что в Харьковской области действуют аварийные отключения света, для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.

В других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись. Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр «Укрэнерго» призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов", — говорится в сообщении.

10 апреля из-за активной работы электростанций на ВИЭ в энергосистеме в дневные часы фиксировался избыток электроэнергии.

По запросу Укрэнерго, польский оператор энергосистемы PSE с 10:00 до 18:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 2800 МВт-час. Ограничивалась также работа объектов ВИЭ с 9:30 до 17:20 — до 494 МВт в отдельные часы.

В то же время в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме имелся дефицит. Для поддержания баланса Диспетчерский центр «Укрэнерго» с 20.00 до 21.00 привлекал аварийную помощь от оператора энергосистемы Польши PSE общим объемом 200 МВт-час.

Справка Finance.ua:

В результате массированной ракетной атаки россияне в ночь на 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота.

По его словам, все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.

Отмечается, что в настоящее время ПАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации.

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