Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электричество вечером — Finance.ua

Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электричество вечером
НЭК «Укрэнерго» призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Фейсбуке.
В Укрэнерго напомнили, что в Харьковской области действуют аварийные отключения света, для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.
В других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись. Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр «Укрэнерго» призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов", — говорится в сообщении.
10 апреля из-за активной работы электростанций на ВИЭ в энергосистеме в дневные часы фиксировался избыток электроэнергии.
По запросу Укрэнерго, польский оператор энергосистемы PSE с 10:00 до 18:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 2800 МВт-час. Ограничивалась также работа объектов ВИЭ с 9:30 до 17:20 — до 494 МВт в отдельные часы.
В то же время в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме имелся дефицит. Для поддержания баланса Диспетчерский центр «Укрэнерго» с 20.00 до 21.00 привлекал аварийную помощь от оператора энергосистемы Польши PSE общим объемом 200 МВт-час.
Справка Finance.ua:
- В результате массированной ракетной атаки россияне в ночь на 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота.
- По его словам, все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.
- Отмечается, что в настоящее время ПАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации.
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