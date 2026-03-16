Утечка газа в доме: как предотвратить опасность (инфографика)

Энергетика
Когда техника дает сбой и газ пробирается за пределы плиты или котла, это опасно.
О том, как себя обезопасить, сообщает Нафтогаз.
Потребители, в домах которых используется природный газ, должны позаботиться о регулярном мониторинге качества воздуха и помочь в выявлении утечек опасных веществ. Для этого нужно приобрести сигнализатор газа.
В «Нафтогазе» порекомендовали клиентам установить в домах с газовыми плитами приборы контроля качества воздуха. Устройства, призванные обезопасить от взрыва или отравления, бывают разных моделей за разную цену.
Это устройство, которое «чувствует» утечку газа и сигнализирует об опасности громким звуком и мерцанием лампы. Время реакции датчика — от нескольких секунд до пары минут в зависимости от модели.
«Голубой огонек создает уют в доме — поддерживает тепло и помогает готовить любимые блюда. Однако, когда техника дает сбой, и газ пробирается за пределы плиты или котла, это уже опасно. Защитить себя, свою семью и дом поможет домашний сигнализатор метана», — говорится в сообщении.

Сколько стоит

Гражданам доступны разные модели сигнализаторов газа. Минимальная стоимость прибора составляет 1,22 тыс. грн, более усовершенствованные версии стоят от 2,2 тыс. грн.
Дороже те модели, которые имеют функцию автоматического перекрытия подачи газа, активации вентиляции или других систем безопасности во избежание угрозы взрыва или отравления.
Также более дорогостоящие варианты те, которые можно соединить с системой охраны дома. Однако такой подход позволит вовремя реагировать на утечки природного газа и предотвращать чрезвычайные ситуации.
Ранее в Нафтогазе объяснили изменения а качестве газа.
Вы заметили, что пламя на плите стало желтым или красноватым, а чайник греется дольше? Обычно газ должен гореть голубым пламенем — это свидетельствует о его эффективном сгорании.
По словам компании, желтый или оранжевый цвет не означает, что газ некачественный.
Чаще всего причина в бытовых мелочах:
  • загрязненные горелки — остатки пищи и жира меняют цвет огня;
  • слишком большая посуда — пламя не полностью охватывает дно;
  • неисправность плиты — нарушается подача газа;
  • плохая вентиляция — не хватает кислорода для горения;
  • несоответствующие настройки — газ и воздух смешиваются неправильно.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Нафтогаз
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
