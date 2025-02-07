Устойчивость долга и реформы управления: в МВФ озвучили приоритеты следующей миссии в Украине — Finance.ua
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Устойчивость долга и реформы управления: в МВФ озвучили приоритеты следующей миссии в Украине

Казна и Политика
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Устойчивость долга и реформы управления: в МВФ озвучили приоритеты следующей миссии в Украине
Устойчивость долга и реформы управления: в МВФ озвучили приоритеты следующей миссии в Украине
Даты проведения новой миссии МВФ в Украине, которая запланирована на февраль, еще согласовываются. Однако известно, что представители Фонда сосредоточатся на вопросах фискальной и монетарной политики, устойчивости долга и реформах управления.
Об этом сообщила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, информирует Укринформ.
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«Что касается следующей миссии — сейчас идет техническая работа по предстоящему пересмотру. Даты миссии сейчас уточняются, и когда они будут известны, мы обязательно сообщим об этом», — отметила Козак.

В рамках седьмого пересмотра миссия МВФ будет сосредоточена на обсуждении:

  • вопросов фискальной политики, в частности, относительно достигнутого прогресса в мобилизации доходов;
  • монетарной политики на 2025 год;
  • усилий, направленных на обеспечение устойчивости долга и фискальной стабильности.
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Кроме того, по ее словам, представители миссии МВФ будут оценивать реформы в управлении, которые остаются важной основой программы EFF.

Сколько денег может получить Украина

В случае принятия положительного решения в результате седьмого пересмотра Украина может получить доступ к около 900 миллионам долларов по программе Фонда, напомнила Козак.
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Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.
Еще один транш в размере 1,1 млрд долларов Украина получила 23 октября. Тогда средства были направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.
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