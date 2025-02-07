Устойчивость долга и реформы управления: в МВФ озвучили приоритеты следующей миссии в Украине — Finance.ua

Устойчивость долга и реформы управления: в МВФ озвучили приоритеты следующей миссии в Украине Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Устойчивость долга и реформы управления: в МВФ озвучили приоритеты следующей миссии в Украине

Даты проведения новой миссии МВФ в Украине, которая запланирована на февраль, еще согласовываются. Однако известно, что представители Фонда сосредоточатся на вопросах фискальной и монетарной политики, устойчивости долга и реформах управления.

Об этом сообщила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, информирует Укринформ.

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«Что касается следующей миссии — сейчас идет техническая работа по предстоящему пересмотру. Даты миссии сейчас уточняются, и когда они будут известны, мы обязательно сообщим об этом», — отметила Козак.

В рамках седьмого пересмотра миссия МВФ будет сосредоточена на обсуждении:

вопросов фискальной политики, в частности, относительно достигнутого прогресса в мобилизации доходов;

монетарной политики на 2025 год;

усилий, направленных на обеспечение устойчивости долга и фискальной стабильности.

Кроме того, по ее словам, представители миссии МВФ будут оценивать реформы в управлении, которые остаются важной основой программы EFF.

Сколько денег может получить Украина

В случае принятия положительного решения в результате седьмого пересмотра Украина может получить доступ к около 900 миллионам долларов по программе Фонда, напомнила Козак.

Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.

Еще один транш в размере 1,1 млрд долларов Украина получила 23 октября. Тогда средства были направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

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