Стало известно, когда МВФ начнет седьмой пересмотр программы EFF — Finance.ua

Стало известно, когда МВФ начнет седьмой пересмотр программы EFF Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Стало известно, когда МВФ начнет седьмой пересмотр программы EFF

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая должна выполнить седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF), стартует в конце февраля. В ходе визита будут рассмотрены новые условия и ключевые приоритеты для бюджетного планирования, а также оценен прогресс в реформировании управления государственными инвестициями.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Как сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано, среди приоритетных вопросов, которые будут обсуждаться, будет создание единого проектного pipeline в рамках бюджетной декларации на 2026−2028 годы и формирование годового бюджета на следующий год.

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Особое внимание миссия уделит реформе рынков капитала, которые должны обеспечить финансирование сложных инвестиционных проектов на центральном и местном уровнях.

В случае успешного прохождения по Украиной седьмого пересмотра программы в государственный бюджет поступит $917,54 млн. Однако страна пока не выполнила два структурных маяка, предусмотренных меморандумом с МВФ.

Речь идет о принятии законов об отмене так называемых поправок Лозового и создании Высшего административного суда вместо ликвидированного Окружного административного суда Киева. Соответствующие законопроекты были поданы в Верховную Раду только в конце декабря и до сих пор не рассмотрены даже в первом чтении.

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Меморандум с МВФ предусматривает, что один из законопроектов должен внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы дать Специализированной антикоррупционной прокуратуре полномочия управлять запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи.

Также в документе отмечается необходимость рационализации последствий завершения сроков досудебного расследования, особенно по делам о коррупции.

Второй законопроект должен урегулировать создание нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (Кабинета Министров, НБУ, НАБУ, НАПК). В состав суда должны войти судьи, которые пройдут проверку на добропорядочность и профессиональную компетентность.

Напомним, 20 декабря 2024 года исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило стране получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов США.

Еще один транш в размере 1,1 млрд долларов Украина получила 23 октября. Тогда средства были направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Діло По материалам:

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