Устаревшая конструкция: НКЦБФР отменяет сертификацию специалистов — Finance.ua

Устаревшая конструкция: НКЦБФР отменяет сертификацию специалистов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью упраздняет свои нормативные акты о сертификации специалистов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Работникам всех профессиональных участников рынков капитала теперь не нужен сертификат как для получения лицензии, так и для ведения профессиональной деятельности, не только во время военного положения, но и после его окончания.
«С начала нашей каденции мы боролись с этой устаревшей конструкцией, когда работник и директор должны были каждые три года получать сертификат. Мы приложили много усилий на этом пути, чтобы сегодня мы могли сказать — сертификаты не нужны. Наконец-то этот архаизм в прошлом. Это только начало, мы решительно настроены переформатировать функционал регулятора, стать доступными и удобными для участников рынка», — сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.
Так, Комиссией принято решение о признании утратившим силу Положение о сертификации специалистов по вопросам рынков капитала и организованных товарных рынков (решение от 13 августа 2013 года № 1464).
Это стало возможным благодаря изменениям в перечне полномочий регулятора, внесенных Законом Украины № 3585-IX. В частности, у Комиссии отсутствуют полномочия по сертификации специалистов.
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