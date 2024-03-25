Зеленский подписал закон об увеличении полномочий НКЦБФР — Finance.ua

Зеленский подписал закон об увеличении полномочий НКЦБФР Сегодня 10:27 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об увеличении полномочий НКЦБФР

Президент Владимир Зеленский подписал принятый закон № 5865 о регулировании и надзоре на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Об этом идет речь на сайте парламента.

«НКЦБФР и Офис Президента год блокировали принятие закона, но он стал требованием DPL, и магия — все произошло. Еще раз доказательство как работает формула „деньги в обмен на реформы“. Уже 26 марта проходит заседание Всемирного банка, и там должны одобрить выделение $1,5 млрд для Украины», — заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Этот закон предусматривает расширение полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР).

Для этого внесены изменения:

повышение институциональной состоятельности и расширение полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;

усовершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР;

построение эффективной системы надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков в соответствии с Принципом IOSCO с целью обеспечения функционирования эффективной системы предотвращения злоупотреблений на указанных рынках;

внедрение механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынках, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации.

В частности, в этой части законопроект предлагается определить ответственность за нарушение законодательства на рынках капитала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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