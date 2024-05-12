Усталость от помощи: почти половина людей в мире считают западную помощь Украине достаточной — Finance.ua

Усталость от помощи: почти половина людей в мире считают западную помощь Украине достаточной Сегодня 20:04 — Мир

Усталость от помощи: почти половина людей в мире считают западную помощь Украине достаточной

По мнению 34% людей в 52 странах мира, помощь Украине со стороны США, ЕС и НАТО во время российского вторжения была недостаточной.

Об этом стало известно из данных Индекса восприятия демократии в 2024 году.

В то же время почти половина (46%) опрошенных убеждены, что США, ЕС и НАТО сделали достаточно для помощи Украине, а 19% считают, что сделали слишком много.

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Как отмечают авторы исследования, ощущение, что для помощи Украине сделано «слишком мало», снижается, а доля тех, кто сказал, что сделано «слишком много», растет.

Эта «усталость от помощи» особенно распространена в Германии, где сейчас есть 40% респондентов, которые говорят, что «слишком много» было сделано для помощи Украине — самый высокий показатель среди всех опрошенных стран. За ней следуют Китай (37%), Австрия (37%) и Венгрия (31%).

Опрос был проведен в 52 странах мира среди 63 тысяч респондентов.

Напомним, по данным экспертов Центра экономической стратегии, иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась после рекордных поступлений в марте.

Справка Finance.ua:

народный депутат Даниил Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну. Речь идет о примерно 2 трлн гривен в год;

Гетманцев также заявлял, что украинцам следует больше рассчитывать на себя в 2025 году, поскольку международная помощь хоть и не закончится, но будет меньше.



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