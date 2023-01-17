Успешно завершено тестирование вай-фай Starlink в Интерсити — Finance.ua
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Успешно завершено тестирование вай-фай Starlink в Интерсити

Личные финансы
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Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что успешно завершили тестирование вай-фай на базе технологии Starlink в поезде Интерсити.
«Позвонил из поезда по видеосвязи вице-премьер-министру Михаилу Федорову и поблагодарил за поддержку. А теперь расскажу немного как это было. Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней», — отметил он.
Результаты тестирования:
⁃ доступность на маршруте 97%.
⁃ скорость до 100 Мбит/с.
Ранее вице-премьер и министр цифровой трансформации сообщил, что Минцифры ввезло 25 000 Starlink с начала войны. Подавляющее большинство из них использовано для военных, больниц, а также для критической инфраструктуры. А в ближайшее время Украина должна получить еще 4000-5000 Starlink.

Справка Finance.ua:

  • Федоров рассказал, кто платит и как проходят поставки Starlink.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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