Успешно завершено тестирование вай-фай Starlink в Интерсити — Finance.ua

Успешно завершено тестирование вай-фай Starlink в Интерсити Сегодня 16:32 — Личные финансы

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил , что успешно завершили тестирование вай-фай на базе технологии Starlink в поезде Интерсити.

«Позвонил из поезда по видеосвязи вице-премьер-министру Михаилу Федорову и поблагодарил за поддержку. А теперь расскажу немного как это было. Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней», — отметил он.

Результаты тестирования:

⁃ доступность на маршруте 97%.

⁃ скорость до 100 Мбит/с.

Ранее вице-премьер и министр цифровой трансформации сообщил, что Минцифры ввезло 25 000 Starlink с начала войны. Подавляющее большинство из них использовано для военных, больниц, а также для критической инфраструктуры. А в ближайшее время Украина должна получить еще 4000-5000 Starlink.

Справка Finance.ua:

Федоров рассказал, кто платит и как проходят поставки Starlink.

Зеленский подписал законы по льготному ввозу Starlink и генераторов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.