Ущерб на 23 млн грн: СБУ разоблачила теневые схемы в «Киевтранспарксервисе» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ущерб на 23 млн грн: СБУ разоблачила теневые схемы в «Киевтранспарксервисе»

Криминал
8
Ущерб на 23 млн грн: СБУ разоблачила теневые схемы в «Киевтранспарксервисе»
Ущерб на 23 млн грн: СБУ разоблачила теневые схемы в «Киевтранспарксервисе», Фото: СБУ
Служба безопасности разоблачила четырех бывших руководителей коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Киевской городской госадминистрации на теневых схемах с парковкой в ​​столице.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Читайте также
Речь идет об экс-руководителях КП, работавших на этом посту в течение 2018−2023 годов.
По материалам дела, фигуранты «не замечали», что значительная часть парковок Киева платила отчисления в городской бюджет не за все имеющиеся у них паркоместа, а только за часть.
Таким образом, коммунальное предприятие недополучило более 23 млн гривен, которые водители платили за парковку авто. Это подтверждается заключениями независимой судебно-экономической экспертизы.
Читайте также
Во время обысков в админзданиях КГГА, Киевтранспарксервиса и в жилищах фигурантов обнаружены мобильные телефоны, крупные суммы наличных и документация с доказательствами незаконной деятельности.
В настоящее время все четверых экс-руководителей коммунального предприятия следователи СБУ уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.