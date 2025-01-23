Ущерб на 23 млн грн: СБУ разоблачила теневые схемы в «Киевтранспарксервисе» — Finance.ua

Ущерб на 23 млн грн: СБУ разоблачила теневые схемы в «Киевтранспарксервисе»
Служба безопасности разоблачила четырех бывших руководителей коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Киевской городской госадминистрации на теневых схемах с парковкой в столице.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
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Речь идет об экс-руководителях КП, работавших на этом посту в течение 2018−2023 годов.
По материалам дела, фигуранты «не замечали», что значительная часть парковок Киева платила отчисления в городской бюджет не за все имеющиеся у них паркоместа, а только за часть.
Таким образом, коммунальное предприятие недополучило более 23 млн гривен, которые водители платили за парковку авто. Это подтверждается заключениями независимой судебно-экономической экспертизы.
Во время обысков в админзданиях КГГА, Киевтранспарксервиса и в жилищах фигурантов обнаружены мобильные телефоны, крупные суммы наличных и документация с доказательствами незаконной деятельности.
В настоящее время все четверых экс-руководителей коммунального предприятия следователи СБУ уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
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