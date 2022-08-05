Ущерб инфраструктуре Гостомеля оценили в 9,5 миллиарда — Finance.ua

Ущерб инфраструктуре Гостомеля оценили в 9,5 миллиарда Сегодня 11:49 — Казна и Политика

Фото: Facebook-сообщество Гостомеля

В результате войны городу Гостомель на Киевщине российскими войсками нанесен ущерб на 9.5 млрд гривен или почти $343 млн. Эта сумма не учитывает ущерб, нанесенный во время войны аэропорту «Антонов», который находится в no-fly zone.

Просчет ущерба инфраструктуре Гостомеля производился KSE Institute

Оценка потерь осуществляется на основе данных через оцифровку высокоточных снимков с дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua, инициированного SmartFarming и Vkursi Zemli.

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В результате боевых действий в Гостомеле разрушены почти 40% сооружений — 4.5 тыс. из 11.8 тыс. существующих зданий. Полное или сильное разрушение претерпели 905 объектов.

Наибольший ущерб война нанесла промышленности — 5.4 млрд гривен. В Гостомеле разрушены или повреждены 130 хозяйственных сооружений, 72 промышленных здания, 59 объектов строительства и 57 складов. Пострадали здания таких предприятий как «Ветропак Гостомельский Стеклозавод», НПП «ПИМ», «Экатерра Украина», «Хаус Эко», «Окна Дизайн».

На втором месте — жилищный фонд, убытки которого KSE Institute оценивает в 3.3 млрд гривен. В городе пострадали 1524 частных дома, 111 многоквартирных домов, 310 таунхаусов общей площадью 963.8 тыс. м2.

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Из-за разрушения объектов социальной инфраструктуры Гостомель потерял 842.7 млн грн, из которых 482 млн грн — ущерб коммерческим сооружениям, 177.5 млн грн — учебным заведениям, 4.8 млн грн — здравоохранению. В Гостомеле среди объектов социальной инфраструктуры разрушены 4 школы, 2 детсада, амбулатория, частная клиника, 3 церкви, 17 продуктовых магазинов, 9 заведений питания.

Еще на 68 млн грн пострадала административная инфраструктура города. Среди поврежденных объектов — 2 почтовых отделения, пожарная часть, 5 правительственных и административных зданий, 3 гостиницы.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 1 августа 2022 года объем прямого ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) составляет $108.3 млрд или 2.9 трлн гривен, а минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов — $185 млрд.

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