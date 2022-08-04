Кабмин разработал методику оценки убытков предприятий вследствие войны — Finance.ua

Кабмин разработал методику оценки убытков предприятий вследствие войны
Министерство экономики и Фонд государственного имущества разработали официальную методику определения ущерба и объемов убытков, причиненных предприятиям вследствие уничтожения и повреждения имущества во время войны.
Проект совместного приказа опубликован 4 августа на сайте Минэкономики для обсуждения.
Он вступит в силу после официального опубликования.
В сумме ущерба будут учитывать:
- реальные убытки (стоимость уничтоженного движимого и недвижимого имущества, транспортных средств, товарно-материальных запасов, единых имущественных комплексов, культурных ценностей и т.п.);
- упущенную выгоду (размер прибыли, которую мог получить собственник или пользователь имущества, если бы он не был уничтожен);
- расходы, необходимые для восстановления имущества и имущественных прав.
Методику будут применять как для подачи заявлений на компенсацию, так и для подготовки судебных исков против россии.
Напомним, ранее сообщалось, что сельскохозяйственный сектор Украины за время войны получил убытки от 4 до 6 млрд долларов. Это ущерб от причинения вреда инфраструктуре, такой как оборудование, хранилища, инфраструктура судоходства и переработки, теплицы, полевые культуры, сельскохозяйственные животные.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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