Ущерб городу Ирпень от войны составляет более $900 млн — Finance.ua

Ущерб городу Ирпень от войны составляет более $900 млн Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Ущерб городу Ирпень от войны составляет более $900 млн

По оценкам экспертов KSE Institute, в Ирпене повреждена почти половина от общего количества сооружений в городе — 10,5 тысяч зданий, из которых 2501 получили полное или сильное разрушение.

В общей сумме ущерба наибольшая доля принадлежит жилищному фонду и составляет 17.7 млрд гривен, из которых 11.6 млрд гривен — из-за разрушения многоквартирных домов города.

В Ирпене были разрушены и повреждены 9690 жилых домов и приусадебных зданий и сооружений общей площадью 4.1 млн м2. Это 48% всего жилого фонда Ирпеня.

На втором месте по объему разрушений — социальная инфраструктура. В результате войны разрушены 53% всех социальных объектов города, что привело к убыткам на сумму 3.7 млрд гривен, из которых 1.3 млрд грн — нанесены учебным заведениям и 236 млн грн — медицине. Из-за боевых действий в Ирпене повреждены или разрушены 54 образовательных учреждения, 26 учреждений здравоохранения, 16 культурных и религиозных объектов.

Боевые действия, которые велись в городе, повлекли за собой разрушение и значительного количества объектов промышленной инфраструктуры. Согласно отчету RebuildUA и KSE Institute, всего это 323 поврежденных или разрушенных промышленных застройки и строительства на 2.9 млрд гривен.

Еще 262.5 млн грн ущерба нанесены городу из-за разрушения правительственных, административных зданий и отделений полиции и почты.

Инфографика: KSE Institute

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