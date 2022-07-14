Ущерб городу Ирпень от войны составляет более $900 млн — Finance.ua
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Ущерб городу Ирпень от войны составляет более $900 млн

Казна и Политика
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Ущерб городу Ирпень от войны составляет более $900 млн
Ущерб городу Ирпень от войны составляет более $900 млн
По оценкам экспертов KSE Institute, в Ирпене повреждена почти половина от общего количества сооружений в городе — 10,5 тысяч зданий, из которых 2501 получили полное или сильное разрушение.
В общей сумме ущерба наибольшая доля принадлежит жилищному фонду и составляет 17.7 млрд гривен, из которых 11.6 млрд гривен — из-за разрушения многоквартирных домов города.
В Ирпене были разрушены и повреждены 9690 жилых домов и приусадебных зданий и сооружений общей площадью 4.1 млн м2. Это 48% всего жилого фонда Ирпеня.
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На втором месте по объему разрушений — социальная инфраструктура. В результате войны разрушены 53% всех социальных объектов города, что привело к убыткам на сумму 3.7 млрд гривен, из которых 1.3 млрд грн — нанесены учебным заведениям и 236 млн грн — медицине. Из-за боевых действий в Ирпене повреждены или разрушены 54 образовательных учреждения, 26 учреждений здравоохранения, 16 культурных и религиозных объектов.
Боевые действия, которые велись в городе, повлекли за собой разрушение и значительного количества объектов промышленной инфраструктуры. Согласно отчету RebuildUA и KSE Institute, всего это 323 поврежденных или разрушенных промышленных застройки и строительства на 2.9 млрд гривен.
Еще 262.5 млн грн ущерба нанесены городу из-за разрушения правительственных, административных зданий и отделений полиции и почты.
Инфографика: KSE Institute
Инфографика: KSE Institute
По материалам:
Finance.ua
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