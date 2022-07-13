россия нанесла прямой ущерб инфраструктуре Украины на $95 млрд – KSE — Finance.ua
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россия нанесла прямой ущерб инфраструктуре Украины на $95 млрд – KSE

Казна и Политика
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россия нанесла прямой ущерб инфраструктуре Украины на $95 млрд – KSE
россия нанесла прямой ущерб инфраструктуре Украины на $95 млрд – KSE, slovoidilo.ua
Сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с россией, составляет 2,6 трлн грн, или 95,5 млрд долл. По сравнению с прошлыми оценками, сделанными в начале июня, общая сумма ущерба снизилась на 8,4 млрд долл. — это произошло по причине уточнения данных. Также впервые представлена предварительная оценка косвенных потерь — 126 млрд долл., или 3,7 трлн грн.
Об этом сообщили аналитики Киевской школы экономики (KSE). Подсчеты ведутся в рамках проекта «россия заплатит». Наибольшее изменение произошло в оценке потерь жилищного фонда, отмечают эксперты.
В частности, были получены более точные расчеты средней площади поврежденной недвижимости. «В то же время произошло увеличение оценки количества километража поврежденных дорог в областях, где сейчас происходят активные боевые действия», — уточнили аналитики.
В общей сумме прямых потерь наибольшую долю составляют жилые дома — 38% или 36,6 млрд долл. Разрушено и повреждено почти 121 тысяча жилых домов, в которых проживало около миллиона семей.
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На втором месте по объему прямого ущерба от повреждений и разрушений инфраструктура — 31,3 млрд долл. Из этой суммы 25,4 млрд долл. приходится на ущерб, нанесенный почти 24 тыс. км украинских дорог. В то же время, по данным Мининфраструктуры, к 5 июля уже было восстановлено 43 моста и очищено 941 км дорог государственного значения.
«Ракетные атаки наносят большой ущерб промышленности, инфраструктуре и другим активам. Прямые убытки, нанесенные предприятиям составляют не менее 8 млрд долл. и быстро растут. Это ущерб малого бизнеса, а также крупных и средних предприятий государственной и частной собственности на основании полученных микроданных. Еще $4,3 млрд — ущерб, нанесенный агросектору и агропредприятиям», — подсчитали аналитики проекта.
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В целом с начала нападения россии на Украину повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере:
  • 388 предприятий;
  • 8 гражданских аэропортов;
  • 779 медучреждений;
  • 105,2 тыс. легковых авто;
  • 1371 образовательное учреждение;
  • 690 детсадов;
  • 563 культурных и религиозных сооружения;
  • 23 торговых центра;
  • 28 нефтебаз.
Что касается непрямых потерь, то они учитывают убытки предприятий не только от разрушения инфраструктуры. «Частичная или полная остановка деятельности предприятий, инфраструктурных объектов и учреждений приводят к полной или частичной остановке деятельности многих предприятий, потере доходов, росту расходов, связанных с войной (на релокацию, помощь сотрудникам и т.п.)», — объяснили эксперты.

Сколько потеряли из-за войны самые богатые люди Украины

А общие потребности в восстановлении разрушенных активов оцениваются 165,1 млрд долл., или 4,8 трлн грн. Эта оценка учитывает только восстановление разрушенных объектов с учетом модернизации, дополнительную потребность в ликвидности для возобновления деятельности предприятий. Она не учитывает введения новых стандартов в строительстве дорог, общественных объектов и потребностей в модернизации, не связанных напрямую с последствиями войны.
Также в оценках не учтены расходы на разминирование всех земельных, водных объектов, зданий (кроме предварительной оценки затрат в аграрном секторе и прибрежных туристических зонах). По предварительным оценкам Всемирного банка, стоимость разминирования во всех сферах может составлять дополнительно около 70 млрд долл.
По материалам:
Обозреватель
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