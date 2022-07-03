Жилье почти миллиона украинцев было повреждено или разрушено: кто получит компенсации в первую очередь — Finance.ua

Жилье почти миллиона украинцев было повреждено или разрушено: кто получит компенсации в первую очередь Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Жилье почти миллиона украинцев было повреждено или разрушено: кто получит компенсации в первую очередь

Приблизительно 800 тысяч украинцев остались без жилья, которое разрушено полностью или нуждается в серьезном ремонте, из-за войны? развязанной hоссией против Украины.

Об этом рассказала заместитель председателя парламентского комитета по организации государственной власти Елена Шуляк в эфире национального телемарафона.

Более 220 тысяч человек оставили заявки на компенсацию на портале «Дія».

По предварительным подсчетам, российскими оккупантами разрушено более 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев.

Больше всего повреждений жилищного фонда зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях.

Как сообщила Шуляк, из резервного фонда правительство выделило 1,4 миллиарда гривен, чтобы до отопительного сезона как можно больше жилья было отремонтировано.

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«Ремонтируют транспортное сообщение, инженерные сети, проводятся меры безопасности (в частности, разминирование). Денежные средства направляются на то, чтобы в тех домах, где можно быстро заменить двери, отремонтировать крыши, сделать быстрый ремонт», — отметила она.

По ее словам, у местных властей есть возможность решать, какое именно жилье восстанавливать в первую очередь.

Она напомнила, что в парламенте в первом чтении уже принят законопроект о компенсациях за разрушенное и поврежденное имущество, предусматривающий очередность для определенных категорий людей.

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«Это военные и их семьи, многодетные семьи, люди с инвалидностью. Мы считаем, что именно они должны первыми получать либо компенсацию, либо жилье, потому что они в нем больше всего нуждаются», — пояснила глава «Слуги Народа».

По ее словам, государство почти два месяца собирает информацию от граждан о разрушенном и поврежденном жилье.

«Нужны огромные средства, которых ни в государственном бюджете, ни в местных бюджетах нет, ведь все идет на нужды обороны. Наш законопроект предполагает, что деньги на компенсации будут выделять из Фонда восстановления. Его будут наполнять разные источники, но основное — это международная помощь, на которую мы рассчитываем», — подытожила Шуляк.

Главком По материалам:

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