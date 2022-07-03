Восстановление жилого фонда и коммунально-энергетического хозяйства: сколько средств потребуется — Finance.ua

Восстановление жилого фонда и коммунально-энергетического хозяйства: сколько средств потребуется Сегодня 12:19 — Недвижимость

На восстановление и модернизацию жилого фонда и всего коммунально-энергетического хозяйства Украины, пострадавшего по итогам четырех месяцев войны, уже необходимо $345-357 млрд.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В частности, на модернизацию и восстановление жилого фонда потребуется около $75-80 млрд с учетом требований по энергоэффективности.

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Модернизация теплокоммунэнерго и сетей с учетом применения современных требований безопасности обойдется еще в $170-180 млрд. На водоканалы с сетями нужно потратить минимум $20-25 млрд. А модернизация энергетики с учетом разрушенных ТЭЦ, ТЭС и на фоне присоединения Украины к единой европейской энергетической системе предполагает $80-90 млрд инвестиций.

«В существующей украинской модели все эти расходы перекладываются на потребителя. С учетом существующих тарифов, уровня зарплат и субсидий, реализация модернизации коммуналки в существующей модели невозможна», — подчеркнул эксперт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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