Восстановление жилого фонда и коммунально-энергетического хозяйства: сколько средств потребуется — Finance.ua

Восстановление жилого фонда и коммунально-энергетического хозяйства: сколько средств потребуется
На восстановление и модернизацию жилого фонда и всего коммунально-энергетического хозяйства Украины, пострадавшего по итогам четырех месяцев войны, уже необходимо $345-357 млрд.
Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
В частности, на модернизацию и восстановление жилого фонда потребуется около $75-80 млрд с учетом требований по энергоэффективности.
Модернизация теплокоммунэнерго и сетей с учетом применения современных требований безопасности обойдется еще в $170-180 млрд. На водоканалы с сетями нужно потратить минимум $20-25 млрд. А модернизация энергетики с учетом разрушенных ТЭЦ, ТЭС и на фоне присоединения Украины к единой европейской энергетической системе предполагает $80-90 млрд инвестиций.
«В существующей украинской модели все эти расходы перекладываются на потребителя. С учетом существующих тарифов, уровня зарплат и субсидий, реализация модернизации коммуналки в существующей модели невозможна», — подчеркнул эксперт.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью