Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины — Finance.ua

Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Зеленский рассказал, что нужно для восстановления Украины

Для восстановления украинских территорий после российской агрессии потребуются колоссальные инвестиции, и это возможность показать себя другим государствам и компаниям.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он напомнил, что в понедельник в Лугано в Швейцарии состоится специальная конференция по восстановлению Украины, на которой Украина представит свой план.

Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни — безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции, миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институты, конечно, реформы. Уже в понедельник Украина представит Лугано национальный взгляд, как все это реализовать. Это самый большой экономический проект в Европе нашего времени и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании, которую мы пригласим работать в Украину. — Владимир Зеленский, президент Украины.

Он сообщил, что территория 10 областей пострадала от боевых действий после 24 февраля. За это время удалось освободить 1027 городов и поселков. Еще 2610 пока находится под российской оккупацией, и большинство из них требуют восстановления.

«Сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но, кроме этого, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и сложные, очень опасные производства», — констатировал Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже начала восстанавливать нормальную жизнь на освобожденных территориях, «но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, прежде всего новое качество жизни можно только привлекая международные возможности».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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