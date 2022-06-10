Президент подписал закон о восстановлении территорий: как будут восстанавливать города и села (инфографика) — Finance.ua

Президент подписал закон о восстановлении территорий: как будут восстанавливать города и села (инфографика)

Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Президент Украины Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 7282 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно первоочередных мер реформирования сферы градостроительной деятельности, который предусматривает внедрение комплексной программы восстановления городов, определяет процедуру размещения эвакуированных предприятий и правила построения модульных городков и других временных сооружений.

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Как будут восстанавливать разрушенные города

"Программа комплексного восстановления населенного пункта определяет основные пространственные и социально-экономические приоритеты восстановления пострадавших от боев и чрезвычайных ситуаций территорий.

План комплексного восстановления населенного пункта (территории) утверждается соответствующим сельским, поселковым, городским советом в течение 30 календарных дней со дня его внесения. Утверждение программы комплексного обновления без проведения общественного обсуждения проекта такой программы запрещается.

Как будут строить модульные городки

Законом дополнены переходные положения закона «О регулировании градостроительной деятельности» и установлено, что: в случае введения военного положения или чрезвычайного положения на всей территории Украины или в отдельных ее частях и в течение года после окончания такого периода:

1) размещение временных сооружений, их комплексов, предназначенных для жизнеобеспечения (временного проживания и обслуживания) лиц, лишившихся жилья вследствие обстоятельств, обусловленных действием военного положения или чрезвычайной ситуации, в том числе боевых действий, террористических актов или проведения работ по ликвидации их последствий (далее — временные сооружения для жизнеобеспечения населения) допускается на земельных участках любых категорий, кроме земель природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, земель историко-культурного назначения, без изменения их целевого назначения.

Строительство на указанных земельных участках капитальных зданий, сооружений для таких целей осуществляется согласно целевому назначению земельных участков. Размещение временных сооружений для жизнеобеспечения населения осуществляется на основании утвержденной схемы размещения временных сооружений для жизнеобеспечения населения, то есть плана постройки/демонтажа временных сооружений.

Порядок размещения, состав и содержание схемы размещения, а также требования временных сооружений для жизнеобеспечения населения устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Вывод о возможности/невозможности размещения на земельном участке временного сооружения для проживания и обслуживания населения предоставляется соответствующим подразделением Государственной инспекции архитектуры и градостроительства на бесплатной основе в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении.

Последующая застройка земельного участка осуществляется по его целевому назначению, определенному на основании заключения подразделения Государственной инспекции архитектуры и градостроительства с соблюдением градостроительных условий и ограничений, указанных в таком заключении, без учета функционального назначения территории, определенного градостроительной документацией.

Как будут размещать эвакуированные предприятия

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