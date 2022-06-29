Должны ли страховщики выплачивать за поврежденное во время войны имущество: ответ НБУ — Finance.ua
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Должны ли страховщики выплачивать за поврежденное во время войны имущество: ответ НБУ

Страхование
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Должны ли страховщики выплачивать за поврежденное во время войны имущество: ответ НБУ
Должны ли страховщики выплачивать за поврежденное во время войны имущество: ответ НБУ
Серьезным вызовом для рынка является страхование военных рисков. Если имущество не было застраховано из-за военных рисков, то ущерб, причиненный ему в результате военных действий, не признается страховым случаем и не подпадает под покрытие действия договора страхования.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
По его словам, в таком случае поврежденное или утраченное имущество будет восстанавливаться на средства собственников.
Таков стандарт отрасли, потому что украинский рынок страхования очень зависим от международных перестраховщиков. Они достаточно консервативны и не всегда готовы включать подобные риски в свое перестраховое покрытие, отметил замглавы НБУ.

Какие страховые выплаты можно получить во время войны 🧐

Как показывает международная практика, возможными вариантами решения этой проблемы являются привлечение государства как гаранта, присоединение доноров как целевой помощи (компенсация части премии, участие в возмещении ущерба) и т.д., добавил Николайчук.
«В настоящее время Национальный банк прорабатывает разные варианты для создания соответствующего сегмента страхового рынка», — говорится в сообщении.

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По материалам:
Finance.ua
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