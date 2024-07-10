Ущерб Харькова от российской агрессии уже достигает более $10 млрд — Finance.ua
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Ущерб Харькова от российской агрессии уже достигает более $10 млрд

Казна и Политика
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Ущерб Харькова от российской агрессии уже достигает более $10 млрд
Ущерб Харькова от российской агрессии уже достигает более $10 млрд, Фото: ДСНС Харківщини
В Харькове дома, подвергшиеся масштабным разрушениям в результате вражеских обстрелов и не подлежащих восстановлению, будут сносить, а на их месте будут возводить новые.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в результате обстрелов города были повреждены около 4,5 тыс. жилых домов.
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«К сожалению, многие многоэтажные дома были сильно разрушены. Мы будем сносить эти дома, потому что восстановить их невозможно. А на их месте будем строить новое жилье», — отметил Терехов.
Он добавил, что ущерб, причиненный Харькову российским агрессором, уже достигает более 10 млрд долл.
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Ранее Терехов сообщал, что российские захватчики полностью или частично разрушили в Харькове 796 образовательных объектов и 271 заведение культуры. Поэтому мэр обратился к ООН с призывом помочь защитить город.
По материалам:
Діло
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